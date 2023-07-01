Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic совершила первый коммерческий рейс в космос

Космолет VSS Unity достиг высоты в 85,1 км

Пока сотрудники Илона Маск модернизируют космический корабль Starship, у SpaceX, похоже, появился новый конкурент: компания Virgin Galactic, принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону, сообщила об успешном завершении своего первого коммерческого запуска космического корабля VSS Unity. В компании описали процесс полёта и назвали стоимость одного билета.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что миссия под названием Galactic 01 вывела на суборбитальную высоту космолёт VSS Unity с помощью двухфюзеляжного самолёта SpaceShipTwo. На борту было четыре члена экипажа, включая двух сотрудников ВВС Италии — они полетели в исследовательских целях.

Личности двух других пассажиров неизвестны. В результате VSS Unity достиг высоты в 85,1 км — по нормам США это уже космос. Но по версии Международной авиационной федерации космическое пространство начинается после преодоления линии Кармана на высоте 100 км — именно на такую высоту должен взлетать корабль конкурента в виде Blue Origin Джеффа Безоса.

Но выше всех поднимается ракета Falcon 1 от SpaceX, и компания предлагает клиентам орбитальное путешествие вокруг Земли в капсуле Crew Dragon на высоте 575 км.

Карта полета

Издание напоминает, что Virgin Galactic завершила прошлый год с убытком в 500 млн долларов, но аналитики надеются, что со стартом коммерческих полётов компании удастся выйти на стабильный доход. Билет на космолёт Virgin Galactic стоит от 250 до 400 тысяч долларов. По информации компании, уже 800 человек приобрели билеты и ждут своей очереди на взлёт.

Ранее "Телеграф" писал о том, что американцы и британцы проектируют ракету, которая поможет долететь до Марса всего лишь за месяц.