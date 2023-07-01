Європейці запустили до космосу спеціалізований телескоп "Евклід": що він має побачити

Вартість місії склала 1,5 мільярда доларів

Європейське аерокосмічне агентство (ESA) успішно запустило космічний телескоп "Евклід" з мису Канаверал у Флориді за допомогою ракети Falcon 9.

Як повідомляє BBC, телескоп тепер має подолати 1,5 мільйона кілометрів і досягти точки Лагранжа, де вже знаходиться телескоп "Джеймс Вебб".

Очікується, що після досягнення цієї точки "Евклід" розпочне складання найбільшої карти всесвіту, що включає близько двох мільярдів галактик. Проте головне завдання телескопа полягає у пошуках темної матерії та темної енергії.

"Він робитиме знімки великих віддалених ділянок всесвіту практично з роздільною здатністю космічного телескопа "Хаббл", але при цьому за один день зможе розглянути більше, ніж "Хаббл" зробив за 25 років", — пояснив керівник проєкту професор Марк Кроппер.

За його словами, отримані дані дозволять з’ясувати, як темна матерія розподілена по всесвіту.

Спочатку апарат повинен був вивести на орбіту російський "Союз", проте після початку вторгнення рф в Україну ESA вирішила скористатися послугами компанії Ілона Маска.

Перші дані від телескопа мають прийти на Землю вже 2024 року.

Трансляція запуску велася у Youtube-каналі ESA.

Як повідомлялося раніше, у червні ESA вперше в історії провела пряму трансляцію з апарату, що пролітав довкола Марса.