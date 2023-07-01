Европейцы запустили в космос специализированный телескоп "Евклид": что он должен увидеть

Стоимость миссии составила 1,5 милларда долларов

Европейское аэрокосмическое агентство (ESA) успешно запустило космический телескоп "Евклид" с мыса Канаверал во Флориде с помощью ракеты Falcon 9.

Как информирует BBC, телескопу теперь предстоит преодолеть 1,5 миллиона километров и достичь точки Лагранжа, где уже находится телескоп "Джеймс Уэбб".

Ожидается, что после достижения этой точки "Евклид" приступит к составлению самой крупной карты вселенной, включающей около двух миллиардов галактик. Однако главная задача телескопа заключается в поисках темной материи и темной энергии.

"Он будет делать снимки больших отдаленных участков вселенной практически с разрешающей способностью космического телескопа "Хаббл", но при этом за один день сможет рассмотреть больше, чем "Хаббл" сделал за 25 лет", – объяснил руководитель проекта профессор Марк Кроппер.

По его словам, полученные данные позволят выяснить, как темная материя распределена по вселенной.

Изначально аппарат должен был вывести на орбиту российский "Союз", однако после начала вторжения рф в Украину ESA предпочло воспользоваться услугами компании Илона Маска.

Первые данные от телескопа должны прийти на Землю уже в 2024 году.

Трансляция запуска велась в Youtube-канале ESA.

Как сообщалось ранее, в июне ESA впервые в истории провела прямую трансляцию с аппарата, который пролетал вокруг Марса.