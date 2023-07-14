Индия запустила космический корабль на Луну: почему это историческая миссия

Шестиколесный ровер катапультируется и будет бродить вокруг скал и кратеров Луны

Индия удачно запустила свою историческую миссию по отправке космического корабля на Луну, чтобы первой приземлиться у его малоисследованного южного полюса. Космический корабль Chandrayaan-3, что на санскрите означает "лунный корабль", взлетел со стартовой площадки на острове Шрихарикота. Если Индии удастся, то посадочный модуль должен достичь Луны 23-24 августа как раз на День независимости Украины.

Что внутри корабля

Chandrayaan-3 весит 3900 кг и стоит 75 миллионов долларов и имеет целью обеспечить мягкую посадку на поверхность Луны. Планируется, что космический корабль отправится в путешествие, которое продлится чуть больше месяца, а затем приземлится на поверхность Луны позже в августе.

Chandrayaan-3 состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и беспилотного ровера. Шестиколесный модуль настроен на полезную нагрузку, которая будет предоставлять научному сообществу данные о свойствах лунной почвы и горных пород, включая химический и элементный состав.

Посадочный модуль "Викрам" весит около 1500 кг и несет 26-килограммовый ровер, который называется Pragyaan, что на санскрите означает "мудрость".

Аппарату понадобится около 15-20 дней, чтобы выйти на орбиту Луны. Затем ученые начнут сбавлять скорость ракеты в течение следующих нескольких недель, чтобы довести ее до точки, которая позволит "Викраму" совершить посадку.

Далее шестиколесный велосипед катапультируется и будет бродить вокруг скал и кратеров на поверхности Луны, собирая важные данные и изображения, которые будут отправлены на Землю для анализа.

Что будет изучать миссия

Беспилотный ровер имеет пять инструментов, которые будут сосредоточены на выяснении физических характеристик поверхности Луны, атмосферы вблизи поверхности и тектонической активности, чтобы исследовать происходящее под поверхностью.

Южный полюс Луны все еще почти не исследован — площадь остающейся в тени поверхности намного больше площади северного полюса Луны, а это означает, что существует вероятность наличия воды в областях, которые постоянно затенены.

Шестиколесный ровер

Экваториальный регион, безопасный для посадки, уже достигнут, и для этого доступно много данных.

"Если мы хотим совершить важное научное открытие, нам придется отправиться в новую территорию, такую как южный полюс, но там есть больший риск приземления", — сказал руководитель Индийской организации космических исследований (Исро) Сридхара Паникер Соманат, передает BBC.

Миссия на Луну была задумана в начале 2000-х годов. Конечная цель индийских зондов состоит в том, чтобы однажды Луна превратилась в расширенный континент Земли, воротами в космос.

Клуб стран, которые смогли высадиться на Луну

В случае успеха Индия присоединится к эксклюзивному клубу стран, высаживавших свои космические аппараты на Луну. Таким образом, Индия станет лишь четвертой страной после США, бывшего Советского Союза и Китая.

Предыдущие попытки индусов завершались неудачно. Индия пыталась высадиться на Луну четыре года назад во время миссии Chandrayaan 2 в сентябре 2019 для поиска признаков воды. Но эта попытка закончилась столкновением с поверхностью Луны и она разбилась из-за программного сбоя. Однако во время этой миссии был установлен орбитальный аппарат, который продолжает изучать Луну.

А первая попытка высадиться на Луну состоялась 13 лет назад – в 2008 году.

Многие страны и частные компании соревнуются за успешную посадку космического корабля на поверхность Луны. В апреле космический корабль японской компании разбился при попытке приземлиться на Луну. Израильская некоммерческая организация пыталась добиться подобного результата в 2019 году, но ее космический корабль был уничтожен от удара.

Кстати, космическая программа Индии уже помогла разработать спутниковые, коммуникационные и дистанционные технологии и использовалась для измерения уровня подземных вод и прогнозирования погоды в стране, которая подвержена циклам засухи и наводнениям. Индия запускала спутники для себя и других стран с 1960-х годов и успешно вывела один на орбиту вокруг Марса в 2014 году.

Индия также с нетерпением ожидает своей первой миссии на Международную космическую станцию в следующем году в сотрудничестве с США в рамках соглашений между Моди и президентом США Джо Байденом в Белом доме в прошлом месяце. Исходя из текущей траектории роста, космический сектор Индии может стать экономикой в триллионы долларов в ближайшие годы.

По состоянию на апрель Индия запустила 424 спутника для 34 стран, включая Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Нидерланды, Бельгию и Германию. За последние пять лет ISRO заработала около 1,1 миллиарда рупий (10,2 миллиона фунтов стерлингов) от запуска иностранных спутников, заявил Сингх парламента Индии в декабре.

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