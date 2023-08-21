"Россияне пульнули в сторону Луны "на авось": эксперт объяснил, почему разбился космический аппарат "Луна-25"

Первый спутник утонул, второй сгорел, третий разбился, — эксперт рассказал почему даже Луна "ненавидит" россиян

Российская автоматическая межпланетная станция "Луна-25", которая должна была исследовать Луну, прекратила свое существование, совершив "негативную" посадку. 21 августа российская станция должна была сесть на Южный полюс спутника Земли, однако из-за "внештатной ситуации" космический аппарат разбился. В Роскосмосе говорят, что причина аварии — переход аппарата на "нерасчетную орбиту", однако, по словам экспертов, это следствие, а не причина.

Почему на самом деле разбилась российская "Луна", сколько она стоила и как аварии посодействовала Индия, в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт-аналитик по вопросам космической деятельности, экссоветник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник.

— Андрей, что объективно произошло с российским лунным аппаратом "Луна-25" и вообще с лунной программой россии? Неверные расчеты, нехватка соответствующих технологий?

— Прежде всего, эта авария является следствием потери специалистов, ведь большой промежуток времени они не занимались межпланетными космическими станциями. В СССР специалисты делали программу глубокого изучения космоса, но они не оставили после себя учеников. Это основное последствие.

Во-вторых, за последние 30 лет российская программа изучения глубокого космоса продвигалась очень медленно. Это только третий космический аппарат, направленный на изучение других небесных тел. Первый был в 1996 году – "Марс-96", который утонул в Тихом океане, потому что не смог преодолеть земное тяготение.

Вторым в 2011 году был "Фобос-грунт", который сгорел в атмосфере, и "Луна-25" — это третий такой аппарат. Промежуток времени между запусками каждого из этих космических аппаратов очень велик и это привело к тому, что большое количество ресурса было потрачено не на саму разработку, а на операционные расходы: содержание персонала, обеспечение производственных процессов.

В-третьих, были отвергнуты все принципы разработки. Обычно для космической техники всегда производят дублера, на котором отрабатывают на Земле все операции и команды. А дублера сделано не было и не на чем было отрабатывать параметры полета.

Наконец, не была создана математическая (цифровая) модель, которая позволила бы в виртуальном виде отработать все операции. Фактически все делалось "на авось".

— Сколько стоило россиянам это "на авось"?

— Расходы на этот аппарат можно оценивать примерно в 200 млн долларов. Кстати, его должны были запустить еще в 2014 году.

— Если соответствующей подготовки к запуску не было, можно констатировать, что это был, прежде всего, политический проект, чем научный?

— Они действительно спешили. Россияне увидели, что есть "окно". Дело в том, что до этого многие космические аппараты в течение нескольких лет так и не смогли совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Это и японский аппарат, и индийский, израильский. Когда последний японский аппарат не смог совершить посадку, россияне увидели, что могут первыми это сделать.

Тем более, россияне внимательно отслеживали космический аппарат Индии Chandrayaan-3 (должен совершить посадку на Южный полюс Луны 23 августа – Ред. ). Этот аппарат по очень медленной траектории заходит на окололунную орбиту. Его запустили в середине июля, и только спустя месяц он попал на орбиту. Вот россияне и увидели, что у них есть "окно" возможностей сделать это чуть раньше Индии, буквально на пару дней их опередить. И это уже политическая составляющая. Поэтому специалисты были вынуждены быстро работать, не проверяя работу оборудования.

— Но ведь они должны были понимать, чем это закончится?

— Конечно. И раньше ходили слухи, что при приближении к Луне были признаки того, что некоторые системы нуждаются в более тщательной проверке, прежде чем начинать какие-то маневры на орбите. Но они этого не сделали. Им нужно было стать снова "великим" государством, которое может первым совершить мягкую посадку на приполярных широтах Луны и, таким образом, вернуться в клуб государств, которые могут быть впереди всех и найти на Луне воду. На "Луне-25" было оборудование, которое должно было бурить поверхность и анализировать структуру почвы.

— Что дальше? Учитывая дороговизну лунной программы и санкции против россии, они еще смогут что-то сделать?

— У них в планах "Луна-26", которая имеет задачу стать спутником Луны. Как это делают летающие вокруг Земли аппараты. "Луна-26" планировалась уже давно и, по-нормальному, когда есть перерыв в 50 лет в исследовании Луны еще со времен СССР, сначала нужно было отработать перелет к другому небесному телу и выйти на его орбиту. Большинство космических стран так и поступают. Это постоянная практика.

Но россия решила перепрыгнуть через этот этап, и вместо того, чтобы сначала направить "Луну-26" и отработать все операции на окололунной орбите, они решили напрямую забросить аппарат, так же, как это делал СССР в начале 1960-х годов. Они "пуляли" в сторону Луны аппараты – авось они туда попадут и нормально сядут. В СССР, при таком подходе, были успешны менее половины миссий. Поэтому вероятность успеха этой миссии также была низка.