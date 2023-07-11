Ученые эффектно взорвали надувное жилье для астронавтов: чем это поможет в освоении космоса (видео)

Возможно такие модули когда-то будут устанавливать на Луне или разворачивать на космических станциях

Компания Lockheed Martin успешно взорвала второй прототип надувного космического модуля, который может стать жильем для будущих покорителей космоса.

Как говорится в результатах испытания, обнародованных на сайте компании, для того, чтобы взорвать надувное космическое жилище, им потребовалось подать внутрь давление в 17,22 атмосферы, что в шесть раз превышает расчетное давление.

При этом, тестирование первой попытки показало подобные результаты.

Этот модуль разрабатывается в рамках программы NASA NextSTEP, ставящей целью развитие технологий, которые могут увеличить время пребывания человека в космическом пространстве и не исключается, что он будет запущен на Луну в рамках программы "Артемида". Хоть эти программы важны сами по себе, однако в конечном итоге исследователи нацелены на колонизацию Марса.

Авторы разработки говорят, что использование таких надувных структур поможет значительно облегчить среды обитания, что позволит расширить доступное астронавтам пространство. Кроме того, их создание обойдется дешевле.

Инженеры Lockheed Martin говорят, что эти сферы созданы с материала, который похож по свойствам на кевлар, однако имеющий более высокую устойчивость к разрывам.

Теперь их задача будет заключаться в создании полномасштабного прототипа и проверка его на прочность.

Стоит отметить, что об использовании надувных конструкций также задумывалась компания Red House, которая хочет построить дома для Марса. Впрочем, в ее видении стены будут состоять из прочного мицелия, то есть "тела" грибов.