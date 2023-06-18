Илону Маску в помощь: американцы и британцы проектируют ракету, которая долетит до Марса за месяц

Космос — идеальное место для термоядерного синтеза

Искусственный интеллект поможет не только искать жизнь на Марсе, но и добраться до Красной планеты – притом, всего лишь за месяц.

Такие выводы следуют из сообщения британского стартапа Pulsar Fusion, который занимается разработкой экологически чистых космических двигателей, о заключении договора о сотрудничестве с американской компанией Princeton Satellite Systems.

В частности, соглашение подразумевает использование искусственного интеллекта для разработки сверхбыстрой космической ракеты, способной достичь Марса всего за 30 дней.

В рамках сотрудничества обе компании задействуют машинное обучение для анализа физики плазмы, чтобы лучше понять ее поведение в условиях электромагнитного нагрева и удержания в конфигурации анейтронной двигательной установки.

"Это очень важный шаг для компании Pulsar, — сказал основатель и генеральный директор компании Ричард Динан. — Объединив наши собственные исследования и ресурсы с ресурсами компании Princeton Satellite Systems, Pulsar получила доступ к поведенческим данным рекордного в мире термоядерного реактора (PRFC-2) в сочетании с последними достижениями в области машинного обучения. Это позволит ускорить разработку наших ракетных систем на основе ядерного синтеза".

Также он добавил: "Термоядерные двигательные установки в космосе свободны от множества требований к инфраструктуре, возникающих при разработке наземной термоядерной электростанции. Космос — идеальное место для термоядерного синтеза, поскольку там царит вакуум и чрезвычайно низкие температуры. В отличие от термоядерной электростанции, для термоядерной тяги не требуется гигантская паровая турбина, а топливо можно получать извне".

Цель исследования — выяснить, как поведет себя плазма ядерного синтеза при выходе из ракетного двигателя, выбрасывающего выхлопные частицы со скоростью сотни километров в секунду.

Затем партнеры планируют создать ракетный двигатель, который позволит космическому кораблю весом 10 тонн разгоняться до 223,5 километра в секунду. Это поможет сократить время полета на Марс до 30 дней и добраться до луны Сатурна — Титана — всего за два года.

Напомним, что идею полета на Марс ранее выдвигал изобретатель Илон Маск. Но после взрыва его Starship количество людей, верящих главе Tesla и Twitter немного подупало.