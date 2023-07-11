Вчені ефектно підірвали надувне житло для астронавтів: чим це допоможе в освоєнні космосу (відео)

Можливо, такі модулі колись будуть встановлювати на Місяці або розгортати на космічних станціях.

Компанія Lockheed Martin успішно підірвала другий прототип надувного космічного модуля, який може стати житлом майбутніх підкорювачів космосу.

Як говориться в результатах випробування, оприлюднених на сайті компанії, для того, щоб підірвати надувне космічне житло, їм потрібно було подати всередину тиск у 17,22 атмосфери, що в шість разів перевищує розрахунковий тиск.

При цьому тестування першої спроби показало подібні результати.

Цей модуль розробляється в рамках програми NASA NextSTEP, що ставить за мету розвиток технологій, які можуть збільшити час перебування людини в космічному просторі і не виключається, що вона буде запущена на Місяць в рамках програми "Артеміда". Хоча ці програми важливі самі по собі, проте зрештою дослідники націлені на колонізацію Марса.

Автори розробки кажуть, що використання таких надувних структур допоможе значно полегшити космічні конструкції, що дозволить розширити доступний астронавтам простір. Крім того, їх створення обійдеться дешевше.

Інженери Lockheed Martin кажуть, що ці сфери створені з матеріалу, який схожий за властивостями на кевлар, який має вищу стійкість до розривів.

Тепер їхнє завдання полягатиме у створенні повномасштабного прототипу та перевірка його на міцність.

Варто зазначити, що про використання надувних конструкцій також замислювалася компанія Red House, яка хоче звести будинки для Марса. Втім, у її баченні стіни складатимуться із міцного міцелію, тобто "тіла" грибів.