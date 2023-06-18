Ілону Маску в поміч: американці та британці проектують ракету, яка долетить до Марса за місяць

Космос — ідеальне місце для термоядерного синтезу

Штучний інтелект допоможе не тільки шукати життя на Марсі, але й дістатися до Червоної планети – до того ж, лише за місяць.

Такі висновки випливають із повідомлення британського стартапу Pulsar Fusion, який займається розробкою екологічно чистих космічних двигунів щодо укладення договору про співпрацю з американською компанією Princeton Satellite Systems.

Зокрема, угода передбачає використання штучного інтелекту для розробки надшвидкої космічної ракети, здатної досягти Марса лише за 30 днів.

В рамках співпраці обидві компанії залучають машинне навчання для аналізу фізики плазми, щоб краще зрозуміти її поведінку в умовах електромагнітного нагріву та утримання у конфігурації анейтронної рухової установки.

"Це дуже важливий крок для компанії Pulsar, — сказав засновник і генеральний директор компанії Річард Дінан. — У поєднанні з останніми досягненнями в галузі машинного навчання, це дозволить прискорити розробку наших ракетних систем на основі ядерного синтезу”.

Також він додав: "Термоядерні рухові установки в космосі вільні від безлічі вимог до інфраструктури, що виникають при розробці наземної термоядерної електростанції. Космос — ідеальне місце для термоядерного синтезу, оскільки там панує вакуум і надзвичайно низькі температури. На відміну від термоядерної електростанції, для термоядерної не потрібна гігантська парова турбіна, а паливо можна отримувати ззовні ”.

Мета дослідження — з’ясувати, як поведеться плазма ядерного синтезу при виході з ракетного двигуна, що викидає вихлопні частинки зі швидкістю сотні кілометрів на секунду.

Потім партнери планують створити ракетний двигун, який дозволить космічному кораблю вагою 10 тонн розганятися до 223,5 кілометрів на секунду. Це допоможе скоротити час польоту на Марс до 30 днів і дістатися супутника Сатурна — Титана — всього за два роки.

Нагадаємо, що ідею польоту на Марс раніше висував винахідник Ілон Маск. Але після вибуху його Starship кількість людей, які вірять голові Tesla та Twitter, трохи підупала.