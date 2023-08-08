Российская ракета над Австралией. Почему космический мусор рф падает на Землю и превращает орбиту в помойку

русский космический мусор пролетел в небе над Мельбурном

Ночью в небе над Австралией был замечен загадочный горящий объект, который сначала восприняли за метеор. Однако впоследствии оказалось, что это остатки российской ракеты "Союз-2" или так называемый космический мусор, оставшийся после запуска навигационного спутника "ГЛОНАСС-К2" с космодрома Плесецк. россия является лидером по количеству мусора в космосе, накопив там более 7000 ракетных корпусов, летающих вокруг Земли, создавая угрозу для других миссий и рискующих "вернуться" назад.

Ракета над Мельбурном

Ночью жители Мельбурна видели, как ракета летела по небу, разбиваясь на части, каждая из которых продолжала гореть как фейерверк, передает The Age. Цвета, которые видны при горении ракеты, характерны для металлов или пластика. Были также сетования, о том, что дома тряслись от звукового удара.

Обломки ракеты должны были упасть в океан у юго-восточного побережья Тасмании. Обычно космический мусор редко вызывает инциденты, хотя теоретически это возможно. Такая ракета может даже сбить самолет, поэтому для этого закрывают воздушное пространство.

К примеру, другая российская ракета "Союз" пролетела над Мельбурном в 2014 году, а некоторые части ракеты затем были найдены в сельской местности.

россия – лидер по количеству мусора

Большинство космического мусора поступает из трех стран: россии, США и Китая, и россия здесь является лидером, ведь накопила на орбите более 7000 ракетных корпусов.

В ноябре 2021 года россия взорвала один из своих старых спутников , отправив на орбиту тысячи обломков и рискуя поразить Международную космическую станцию. Это решение осудили США, назвав испытание противоспутниковой ракеты "безрассудным и опасным".

, отправив на орбиту тысячи обломков и рискуя поразить Международную космическую станцию. Это решение осудили США, назвав испытание противоспутниковой ракеты "безрассудным и опасным". В январе 2022 года выяснилось, что российский мусор 25-летней давности сбил китайский спутник YunHai 1-02, это произошло весной 2021 года.

YunHai 1-02, это произошло весной 2021 года. В октябре 2022 г. МКС запустила двигатели и маневрировала, чтобы убежать от российского космического мусора , образовавшегося от подрыва спутника "Космос 1408".

, образовавшегося от подрыва спутника "Космос 1408". 22 февраля 2023 года 42-летняя советская ракета упала на территорию россии. Оставшийся "Восток-2М Блок Е" совершил неконтролируемое повторное вхождение в атмосферу.

Почему это опасно

Космический мусор является серьезной проблемой: миллионы его кусков застряли на орбите и кружат вокруг Земли. Большинство из них происходит от взрывов и столкновений спутников. И когда предметы сталкиваются друг с другом, они могут образовывать еще меньшие куски мусора, объясняет NASA.

Частей размером более миллиметра насчитывается примерно 100 миллионов, в то время как объектов диаметром от 1 до 10 см насчитывается примерно 500 тыс., а известно о существовании 25 тыс. кусков мусора размером более 10 см.

Находясь на орбите, мусор может оказаться летальным для любого: как для людей, так и для машин. Оно на большой скорости врезается в активные спутники и может их уничтожить, повредив, например, прогноз погоды и сигнала GPS. А для государств с ограниченными финансами потеря спутника отразится на гражданских, коммерческих и военных возможностях. Мелкий мусор может пробить скафандр космонавту или даже повредить космический корабль.

Чем больше высота, тем длиннее мусор остается на орбите: на высоте выше 1000 км мусор будет вращаться в течение тысячи лет или больше, высота 800 км означает вращение на протяжении веков, а оставшиеся обломки на орбитах ниже 600 км обычно падают на Землю в течение нескольких лет.

Спутники падают на Землю после того, как медленнее начинают вращаться на низшей орбите. Как только их скорость становится достаточно низкой, они падают вспять. Здесь возникает новая проблема – если достаточно большой, чтобы выдержать путешествие обратно на Землю, это может травмировать людей, попав в дом или самолет.

Да, большинство обломков, попадающих в атмосферу Земли, сгорают безвредно. Настоящую обеспокоенность вызывают большие обломки, такие как использованные ракетные корпуса или даже космические корабли.

Профессор Ричард де Грийс, астрофизик из Университета Маккуори и исполнительный директор Международного института космической науки в Пекине в Китае, сказал, что вероятность того, что кусок космического мусора упадет на Землю, растет с каждым годом.

"Астронавты, направляющиеся к Международной космической станции либо на ней, либо, если уж на то пошло, путешествующие в Тяньгун, китайскую космическую станцию, все больше рискуют быть пораженными случайными кусками мусора Мы можем ожидать увидеть больше таких ярких рукотворных "метеоров" ", если мы не найдем способ справиться с нашими безудержными амбициями в космосе, которые вскоре сделают "Большое тихоокеанское мусорное пятно" бледным по сравнению", — сказал де Грийс.

В этом году ученые даже призвали к заключению юридически обязательного соглашения о защите Земли от опасности космического мусора.

Почему дела россии будут только ухудшаться

Как пишет "Atlantic", россия может вообще перестать считаться космическим государством. Когда-то легендарная космическая сверхдержава сейчас выглядит жалко: в россии нет марсохода на Луне, как у Китая, или орбитальных аппаратов вокруг Марса, как в Индии и ОАЭ. А российские "космические планы" портят санкции США против аэрокосмической промышленности страны-агрессорки, от услуг россии отказались мировые организации. Европейское космическое агентство из-за войны отказалось сотрудничать с "Роскосмосом" для высадки людей на Луне, Европа также положила конец попытке россии отправить марсоход на Марс для поиска признаков жизни.

"Роскосмос" стремился самостоятельно выйти на околоземную орбиту и построить новую космическую станцию. Но санкции помешали разработке аппаратного обеспечения, поскольку не будет доступа к западной электронике.

"Роскосмос" в течение последнего времени столкнулся с рядом проблем: утечка теплоносителя на корабле "Союз" произошла утечка теплоносителя, затем то же произошло на одном из грузовых кораблей "Прогресс".

Ранее "Телеграф" сообщил, что бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пригрозил "смертью" МКС из-за санкций Запада.