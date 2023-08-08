Російська ракета над Австралією. Чому космічне сміття рф падає на Землю та перетворює орбіту на помийку

російське космічне сміття пролетіло у небі над Мельбурном

Вночі у небі над Австралією помітили загадковий палаючий об’єкт, який спочатку сприйняли за метеор. Однак згодом виявилося, що це — залишки російської ракети "Союз-2" або так зване космічне сміття, яке лишилося після запуску навігаційного супутника "ГЛОНАСС-К2" з космодрому Плесецьк. росія є лідером за кількістю сміття у космосі, накопичивши там понад 7000 ракетних корпусів, що літають навколо Землі, створюючи загрозу для інших місій та ризикують "повернутися" назад.

Ракета над Мельбурном

Вночі мешканці Мельбурна бачили, як ракета летіла по небу, розбиваючись на частини, кожна з яких продовжувала горіти як феєрверк, передає The Age. Кольори, які видно під час горіння ракети, характерні для металів або пластику. Були також нарікання, про те, що тряслися будинки від звукового удару.

Уламки ракети мали впасти в океан біля південно-східного узбережжя Тасманії. Зазвичай космічне сміття рідко, коли спричиняє інциденти, хоча теоретично це можливо. Така ракета навіть може збити літак, тому для цього закривають повітряний простір.

Приміром інша російська ракета "Союз" пролетіла над Мельбурном у 2014 році, а деякі частини ракети потім були знайдені в сільській місцевості.

росія — лідер за кількістю сміття

Більшість космічного сміття надходить із трьох країн: росії, США та Китаю, і росія тут є лідером, адже накопичила на орбіті понад 7000 ракетних корпусів.

У листопаді 2021 року р осія підірвала один зі своїх старих супутників , відправивши на орбіту тисячі уламків і ризикуючи вразити Міжнародну космічну станцію. Це рішення засудили США, назвавши випробування протисупутникової ракети "безрозсудним і небезпечним".

, відправивши на орбіту тисячі уламків і ризикуючи вразити Міжнародну космічну станцію. Це рішення засудили США, назвавши випробування протисупутникової ракети "безрозсудним і небезпечним". У січні 2022 року з'ясувалося, що російське сміття 25-річної давності збило китайський супутник YunHai 1-02, це сталося навесні 2021 року.

YunHai 1-02, це сталося навесні 2021 року. У жовтні 2022 р. МКС запустила двигуни та маневрувала, щоб втекти від російського космічного сміття , яке утворилося від підриву супутника "Космос 1408".

, яке утворилося від підриву супутника "Космос 1408". 22 лютого 2023 року 42-річна радянська ракета впала на територію рф. Покинутий "Восток-2М Блок Е" здійснив неконтрольоване повторне входження в атмосферу.

Чому це небезпечно

Космічне сміття є серйозною проблемою: мільйони його шматків застрягли на орбіті та кружляють навколо Землі. Більшість з них походить від вибухів і зіткнень супутників. І коли предмети стикаються один з одним, вони можуть утворювати ще менші шматки сміття, пояснює NASA.

Частин розміром більше міліметра нараховується приблизно 100 мільйонів, тоді як об’єктів діаметром від 1 до 10 см налічується приблизно 500 тис., а відомо про існування 25 тис. шматків сміття розміром понад 10 см.

Перебуваючи на орбіті, сміття може виявитися летальним для будь-кого: як для людей, так і для машин. Воно на великій швидкості врізається в активні супутники та може їх знищити, нашкодивши, наприклад, прогнозуванню погоди та сигналу GPS. А для держав з обмеженими фінансами втрата супутника відобразиться на цивільних, комерційних та військових можливостях. Дрібне сміття може пробити скафандр космонавтові чи навіть пошкодити космічний корабель.

Чим більша висота, тим довше сміття залишається на орбіті: на висоті вище 1000 км сміття буде обертатися протягом тисячі років або більше, висота 800 км означає обертання протягом століть, а уламки, що залишилися на орбітах нижче 600 км, зазвичай падають на Землю протягом кількох років.

Супутники падають на Землю після того, як починають повільніше обертатися на нижчій орбіті. Як тільки їх швидкість стає достатньо низькою, вони падають назад. Тут виникає нова проблема — якщо достатньо великий, щоб витримати подорож назад на Землю, це може травмувати людей, потрапивши в будинок чи літак.

Так, більшість уламків, які потрапляють в атмосферу Землі, згорають нешкідливо. Справжнє занепокоєння викликають великі уламки, такі як використані ракетні корпуси або навіть космічні кораблі.

Професор Річард де Грійс, астрофізик з Університету Маккуорі та виконавчий директор Міжнародного інституту космічної науки в Пекіні в Китаї, сказав, що ймовірність того, що шматок космічного сміття впаде на Землю, зростає з кожним роком.

"Астронавти, які прямують до Міжнародної космічної станції або на ній, або, якщо вже на те пішло, ті, хто подорожує до Тяньгун, китайської космічної станції, дедалі більше ризикують бути враженими випадковими шматками сміття Ми можемо очікувати побачити більше таких яскравих рукотворних "метеорів", якщо ми не знайдемо спосіб впоратися з нашими нестримними амбіціями в космосі, які незабаром зроблять "Велику тихоокеанську сміттєву пляму" блідою в порівнянні", — сказав де Ґрійс.

Цього року вчені навіть закликали до укладення юридично обов’язкової угоди про захист Землі від небезпеки космічного сміття.

Чому справи рф тільки погіршуватимуться

Як пише "Atlantic", росія може взагалі перестати вважатися космічною державою. Колись легендарна космічна наддержава зараз виглядає жалюгідно: у рф немає марсохода на Місяці, як у Китаю, або орбітальних апаратів навколо Марса, як в Індії та ОАЕ. А російські "космічні плани" псують санкції США проти аерокосмічної промисловості країни-агресорки, від послуг рф відмовилися світові організації. Європейське космічне агентство через війну відмовилося співпрацювати з "Роскосмосом" для висадки людей на Місяці, Європа також поклала край спробі рф відправити марсохід на Марс для пошуку ознак життя.

"Роскосмос" прагнув самостійно вийти на навколоземну орбіту та побудувати нову космічну станцію. Але санкції завадили розробці апаратного забезпечення — оскільки не буде доступу до західної електроніки.

"Роскосмос" протягом останнього часу зіткнувся з рядом проблем: витік теплоносія на кораблі "Союз" стався витік теплоносія, потім те ж саме сталося на одному з вантажних кораблів "Прогресс".

Раніше "Телеграф" повідомив, що колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін пригрозив "смертю" МКС через санкції Заходу.