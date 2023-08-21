В Японии в ближайшие сутки хотят получить сообщение от инопланетной цивилизации: почему именно в этот день

Сигнал в космос был запущен 40 лет назад

Японские астрономы из SETI и просто любители космоса с нетерпением ждут 22 августа, когда, как они считают, есть вероятность получить ответ от пришельцев из далекой галактики.

Как сообщает местное издание The Asahi Shimbun, это связано с тем, что 40 лет назад было отправлено сообщение и сейчас "пора бы получить ответ".

Сообщение было отправлено на расстояние в почти 17 световых лет к звезде Альтаир. Японские ученые считают, что вокруг нее вращаются планеты, на которых могла бы проживать разумная жизнь. А потому они склонны считать, что уже прошло достаточно времени, чтобы местные гипотетические разумные цивилизации не только смогли получить сигнал, но и послать обратно ответ.

Всего в тот район была отправлена серия из 13 рисунков, на которых объясняется происхождение жизни на Земле и то, что из себя представляют люди.

Для поиска ответа, группа энтузиастов SETI из Университета Хиого будет использовать антенну диаметром в 64 метра в городе Саку, что к северу от Токио.

Как известно, SETI это ряд неправительственных проектов, которые занимаются поисками внеземной жизни и попытками вступить с нею в контакт. Активную работу эти группы ведут с начала 1960-х годов, хотя и не смогли предоставить никаких результатов своей работы, из-за чего часто подвергаются критике.

Стоит отметить, что 22 августа в Японии также празднуется Танабата или "звездный фестиваль", во время которого люди ждут встречи мифических ткачихи и волопаса (их символизируют Вега и Альтаир). Поэтому и день поиска ответа от внеземной жизни был выбран отчасти из-за религиозных причин.

Как сообщалось ранее, ученые открыли 16-минутный всплеск энергии в космосе, который произошел почти 2 млрд лет назад. Исследователи до сих пор не могут объяснить его точную причину.