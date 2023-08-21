У Японії найближчої доби хочуть отримати повідомлення від інопланетної цивілізації: чому саме цього дня

Сигнал у космос було запущено 40 років тому

Японські астрономи з SETI та просто любителі космосу з нетерпінням чекають 22 серпня, коли, як вони вважають, є можливість отримати відповідь від прибульців з далекої галактики.

Як повідомляє місцеве видання The Asahi Shimbun, це пов’язано з тим, що 40 років тому було відправлено повідомлення і зараз "пора б отримати відповідь".

Повідомлення було відправлено на відстань майже 17 світлових років до зірки Альтаїр. Японські вчені вважають, що навколо неї обертаються планети, на яких могло б жити розумне життя. А тому вони схильні вважати, що вже пройшло достатньо часу, щоб місцеві гіпотетичні розумні цивілізації не тільки змогли отримати сигнал, а й надіслати назад відповідь.

Всього в той район була відправлена серія з 13 малюнків, на яких пояснюється походження життя на Землі і те, що являють собою люди.

Для пошуку відповіді, група ентузіастів SETI з Університету Хіого буде використовувати антену діаметром 64 метри в місті Саку, що на північ від Токіо.

Як відомо, SETI – це низка неурядових проєктів, які займаються пошуками позаземного життя та спробами вступити з нею в контакт. Активну роботу ці групи ведуть з початку 1960-х років, хоча й не змогли надати жодних результатів своєї роботи, через що часто критикують.

Варто зазначити, що 22 серпня в Японії також святкується Танабата або "зірковий фестиваль", під час якого люди чекають на зустрічі міфічних ткачихи та волопаса (їх символізують Вега та Альтаїр). Тому день пошуку відповіді від позаземного життя був обраний частково через релігійні причини.

Як повідомлялося раніше, вчені відкрили 16-хвилинний сплеск енергії в космосі, який стався майже 2 млрд років тому. Дослідники досі не можуть пояснити його точну причину.