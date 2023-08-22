Космический нефарт: крушение "Луны-25" и другие катастрофы россии

В 2011 году каждый шестой старт заканчивался аварией ракеты-носителя

Первая Лунная миссия в постсоветской россии закончилась пшиком – автоматическая межпланетная станция "Луна-25" сошла с рассчитанной орбиты и врезалась в поверхность спутника Земли. Нельзя сказать, что эта новость удивила всех, кто следит за российской космической программой, которая последние 20 лет напоминает комедию катастроф.

Сайт "Телеграф" собрал самые клинические случаи.

Катастрофа на старте

С 2000 года СМИ зафиксировали два десятка запусков космических аппаратов, которые заканчивались авариями уже на старте. Рекордным стал 2011-й, когда аварийными (или "частично успешными", выражаясь языком российских чиновников) были признаны пять из 32 пусков за год. В результате российская космическая отрасль потеряла военный спутник "Гео-ИК-2", спутники "Экспресс-АМ4" и "Меридиан", космический грузовик "Прогресс М-12М" и аппарат "Фобос-Грунт". Все эти потери обошлись в сумму свыше 18 млрд руб (около 600 млн долл. по тогдашнему курсу).

Неисправность при старте ракеты-носителя – обычное дело

В 2000 году при старте ракеты-носителя "Космос-ЗМ" американцы остались без спутника QuickBird-1, через восемь лет авария повторится при попытке отправить в космос спутник "AMC-14". В 2002 году при неудачном старте "Союза-У" "Роскосмос" угробил европейский спутник Astra 1K стоимостью 217 млн евро. А в 2004 году пришел черед Украины, когда произошла авария при запуске ракеты-носителя "Циклон-3" с украинским спутником "Січ-1М" на борту.

В 2007 пострадал Казахстан, когда из-за отказа рулевых машин второй ступени упала ракета-носитель "Протон-М" с японским спутником связи JCSat-11 на борту. При аварии в почву попало высокотоксичное топливо, в результате экологии был нанесен ущерб свыше 8 млн долларов.

Как "Роскосмос" едва не угробил американского астронавта

11 октября 2018 года в 11:40 по московскому времени с площадки №1 ("Гагаринский старт") космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10". Корабль держал курс на Международную космическую станцию (МКС), на борту находились космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Тайлер Николас Хейг (причем для американца это был первый полет).

Но на МКС ни Хейг, ни Овчинин так и не попали: на 123-й секунде полета произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. К счастью, никто не пострадал: сработала аварийная система, так что капсула с экипажем благополучно приземлилась в 25 км от старта.

Любопытно, что уже после аварии "Роскосмос" продолжал комментировать в Twіtter подробности полета, которого не было, и даже отчитались об отсоединении третьей ступени от второй на 287-й секунде полета. Потом эти посты, понятное дело, удалили.

Это была первая авария пилотируемого "Союза" за 40 лет, которая могла привести к человеческим жертвам. В апреле 1975 года "Союзу-18-1" с экипажем в составе Василия Лазарева и Олега Макарова точно также пришлось вернуться на Землю из-за неисправности второй ступени.

Конечно же, это было далеко не первое крушение ракеты-носителя этого типа – до инцидента с Овчининым и Хейгом "Союзы" падали восемь раз. Причем как минимум один раз со смертельным исходом. Произошло это 15 октября 2002 года при запуске с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-У", которая должна была доставить на орбиту исследовательский аппарат "Фотон-М". На 21-й секунде из-за попадания постороннего предмета в трубопровод двигателя аварийно отключились двигатели первой ступени и ракета упала всего в 300 метрах от стартовой площадки. В результате — один погибший и восемь раненых.

Опасная МКС

В российской секции МКС постоянно происходят аварии

В ноябре этого года исполнится четверть века с того момента, как на околоземной орбите начала свою работу МКС – уникальный научный проект 14 стран стоимостью 150 млрд долларов. В следующем году истекает оговоренный срок работы МКС, так что не удивительно, что один инцидент на борту следует за другим.

Читателей СМИ немало позабавил "сериал" с неисправным туалетом на борту МКС, который начался в 2019 году. На станции предусмотрены две уборные, по одной на американскую и российскую секции – и каждая из них по очереди ломалась, из-за чего российским космонавтам приходилось по несколько месяцев пользоваться туалетом на американской территории, и наоборот. Сейчас туалеты работают, но космические туристы, побывавшие на МКС а мае 2023 года, жаловались журналистам на "ужасную вонь".

Причем это уже не первый такой инцидент – когда в мае-июне 2008 года перестал работать единственный на станции туалет, космонавтов на полном серьезе собирались эвакуировать на Землю. После этого на МКС, собственно, и построили вторую уборную.

Больше всего проблем, как и ожидалось, — на российской стороне. Например, корабль "Союз МС-22", пристыкованный к станции, пребывает в аварийном состоянии – его корпус проржавел снаружи, в радиаторе системы охлаждения дыра из-за попадания метеорита в декабре 2022 года, из-за чего температура внутри поднялась до +50 градусов по Цельсию.

Накануне Нового года станцию атаковал российский космический мусор, так что американским астронавтам Фрэнку Рубио и Джошу Кассада пришлось отменить запланированный выход в открытый космос. Только в этом году дважды была зафиксирована разгерметизация. Но несмотря на глобальный космический нефарт: россияне планируют использовать МКС как минимум до 2028 года.

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