Росіяни, заздріть: Індія успішно посадила свій апарат на Місяць

Вчені ще не досліджували Південний полюс Місяця

Посадковий модуль індійської місячної станції "Чандраян-3" у середу, 23 серпня, успішно сів на поверхню Місяця. Примітно, що він приземлився приблизно в тому ж місці, куди росія планувала запустити свій апарат "Луна-25", який розбився при спробі приземлення.

Про вдалу посадку повідомила Індійська організація Космічних досліджень (ISRO) під час онлайн-трансляції. Для Індії успішна місія на Місяць є важливим етапом космічної історії.

Так, успіх місії дозволить Індії приєднатися до так званого "елітного клубу країн", які вже здійснили м'яку посадку на Місяць. До них відносяться СРСР, США та Китай. Модуль місячної станції "Чандраян-3" здійснив посадку на південному полюсі Місяця, адже саме тут були виявлені ознаки існування льоду. У науковій спільноті серйозно зацікавлені у дослідженні цієї невідомої частини Місяця та Індія першою встигла приземлити свій апарат, щоправда, з другої спроби.

Запуск космічного апарату "Чандраян-3" відбувся 14 липня 2023 року, а 5 серпня він вирушив на орбіту Місяця. Після цього, 17 серпня посадковий модуль "Вікрам" успішно відокремився від орбітального модуля, тим самим підготувавши шлях до приземлення на Місяць, повідомляє портал Universe. Слідкувати за місією "Чандраян-3" можна в режимі онлайн-трансляції, яка була запущена буквально за кілька хвилин до успішного приземлення.

Нагадаємо, що кілька днів тому посадити свій апарат "Місяць-25" намагалися і росіяни, але місія провалилася нібито через перехід апарату на "нерозрахункову орбіту", а пізніше заявили, що причина була в несправній роботі двигуна. Однак експерти мають іншу думку — вони вважають, що це не причина, а слідство. Вивчення космосу в Росії просувається повільно, а всі фахівці-вихідці з СРСР не залишили по собі гідних учнів. Це не перша і не єдина катастрофа роскосмосу. Щонайменше тричі до цього випадку росіяни добряче ганьбилися із запусками космічних апаратів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що знаходиться в середині Місяця. Вчені дали точну відповідь щодо наявності ядра у єдиного природного супутника Землі.