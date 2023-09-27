ЄС "радить" Китаю визначитися з питання війни росії проти України: на кону двосторонні відносини

У ЄС не розуміють позицію Китаю щодо України

Європейський союз передав Китаю повідомлення про те, що двосторонні відносини між ними багато в чому залежатимуть від позиції Пекіна щодо російського вторгнення в Україну.

Як розповів виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час пресконференції у Пекіні, він передав керівництву Китаю деякі ключові повідомлення щодо майбутнього двосторонніх відносин.

"Зокрема, я дуже чітко зазначив, що відповідь на агресію росії проти України не просто пріоритет ЄС — це вирішальний фактор практично у всіх пріоритетах ЄС на даний момент", — зазначив він.

За словами Домбровскіса, ЄС вважає російське вторгнення непровокованим, невиправданим та варварським. Крім того, він нагадав, що через війну з’являються нові кризи, на зразок зростання цін на продукти харчування.

Оскільки росія перешкоджає вивезенню зерна з України, це підриває продовольчу безпеку по всьому світу і призводять до величезних збитків у багатьох країнах, включаючи й сам Китай. Тому, за словами єврокомісара, позиція Пекіна щодо війни для Європи незрозуміла.

При цьому Домбровскіс каже, що це позначається на ставленні до Китаю не лише політиків, а й компаній.

"Більше третини компаній Євросоюзу в цій країні зазначили, що позиція Китаю щодо війни робить його менш привабливою для інвестицій. Відповідь Китаю та його внесок у врегулювання війни є надзвичайно важливими для нас", — додав він.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок назвала главу КНР Сі Цзіньпіна диктатором. У Китаї цю заяву назвали "політичною провокацією".