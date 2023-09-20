путін їде до Китаю — скільки його поїздок вже зірвалися через ордер Гааги

Візит до іншої країни може відбутися вже найближчим часом

Російський диктатор володимира путін, який став невиїзним після ордера Міжнародного суду на арешт, зібрався залишити територію своєї країни й вирушити до Китаю. Поїздка запланувала наступного місяця.

Інформацію про це публікує Telegram-канал "Вы слушали Маяк", посилаючись на заяву російського "лідера" під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю, а також у заяві Кремля. Так, у жовтні путін поїде на форум.

"путін повідомив, що прийняв запрошення Сі (голова КНР Сі Цзіньпін, — Ред.) відвідати Китай у жовтні на форум "Один пояс один шлях", — йдеться в повідомленні.

Варто додати, що напередодні агентство Bloomberg анонсувало ймовірну поїздку путіна до Китаю. Це буде перший закордонний виїзд диктатора з того часу, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії. Таким чином, якщо він перетне кордон інших країн, його мають заарештувати та передати суду. До речі, востаннє він відвідував Китай у лютому 2022 року під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні, незадовго до початку великої війни.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну путін відвідував лише сусідні країни: Іран, Таджикистан, Туркменістан. Запрошення поїздок до інших країн він ігнорував або ж відправляв когось замість себе.

А 17 березня 2023 року Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна, а також уповноваженої з прав дитини марії львової-білової, відповідальної за депортацію дітей з окупованих територій України до росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з 22 по 24 серпня 2023 року у найбільшому місті Південно-Африканської Республіки Йоганнесбург проходив саміт БРІКС. Однак диктатор путін побоявся виїжджати й бути присутнім на ньому особисто. Замість себе він відправив голову МЗС сергія лаврова, а сам брав участь онлайн. Також він відмовився відвідувати саміт G20 в Індії, який заплановано на вересень.