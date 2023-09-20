путин едет в Китай - сколько его поездок уже сорвались из-за ордера Гааги

Визит в другую страну может состояться уже в ближайшее время

Российский диктатор владимира путин, ставший невыездным после ордера Международного суда на арест, собрался покинуть территорию своей страны и отправиться в Китай. Поездка запланировала на следующий месяц.

Информацию об этом публикует Telegram-канал "Вы слушали Маяк", ссылаясь на заявление российского "лидера" во время встречи с министром иностранных дел Китая, а также в заявлении Кремля. Так, в октябре путин поедет на форум.

"путин сообщил, что принял приглашение Си (председатель КНР Си Цзиньпин , — Ред.) посетить Китай в октябре на форум "Один пояс один путь", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что накануне агентство Bloomberg анонсировало предполагаемую поездку путина в Китай. Это будет первый зарубежный выезд диктатора с того времени, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента рф. Таким образом, если он пересечет границу других стран, его должны арестовать и передать суду. К слову, в последний раз он посещал Китай в феврале 2022 во время зимних Олимпийских игр в Пекине, незадолго по начала большой войны.

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину путин посещал лишь соседние страны: Иран, Таджикистан, Туркменистан. Приглашения поездок в другие страны он игнорировал или же отправлял кого-нибудь вместо себя. Так, с 22 по 24 августа 2023 года в крупнейшем городе Южно-Африканской Республики Йоханнесбург проходил саммит БРИКС. Однако диктатор путин побоялся выезжать и присутствовать на нем лично. Вместо себя он отправил главу МИД сергея лаврова, а сам принимал участие онлайн.

Также в августе путин мог лично в турции с президентом Реджепом Эрдоганом. Однако уже тогда многие стали предполагать, что он не поедет в эту страну ради собственной безопасности. Бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый отмечал, что путин в принципе боится выезжать из россии и это не связано с арестом, ведь Турция не ратифицировала устав МКС и не арестовала бы его.

В то же время диктатор отказался посещать саммит G20 в Индии, который запланирован на сентябрь. Вместо него опять-таки россию будет представлять сергей лавров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 марта 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест путина, а также уполномоченной по правам ребёнка марии львовой-беловой, ответственной за депортацию детей из оккупированных территорий Украины в россию. Стоит учесть, что в основе работы МУС лежит Римский статут, ратифицированный 123 странами. То есть, если в одну из них заедет путин, во время этого визита его должны арестовать.