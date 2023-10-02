У Байдена резко говорят о коррупции в Украине: стало известно, каких реформ хотят США

Администрация хочет оказать давление на Украину, чтобы она прекратила взяточничество

Коррупция в Украине тревожит администрацию Байдена гораздо больше, чем об этом там говорят публично. Об этом свидетельствует конфиденциальный стратегический документ США.

Как пишет Politico, речь идет о "чувствительной, но незасекреченной" версии долгосрочного плана США, в котором излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить должностные преступления и иным образом реформировать ряд украинских секторов. В нем подчеркивается, что коррупция "может заставить западных союзников отказаться от борьбы Украины против вторжения россии, и что Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией".

"Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству военного времени", — говорится в материале.

Отмечается, что это более резкие формулировки, чем, например, в анализе который Госдепартамент тихо разместил на своем сайте около месяца назад. Публичный вариант состоял из 22 страниц.

"Конфиденциальная версия "Интегрированной страновой стратегии" примерно в три раза длиннее и содержит гораздо больше подробностей о целях США в Украине: от приватизации ее банков до помощи большему количеству школ в преподавании английского языка и поощрения вооруженных сил к принятию протоколов НАТО. Многие цели направлены на снижение коррупции, от которой страдает страна", — утверждают журналисты.

Авторы издания считают, что такое тихое обнародование стратегии и тот факт, что в конфиденциальной версии остались самые жесткие формулировки, может подчеркивать проблему обмена сообщениями, стоящую перед командой Байдена.

Якобы администрация хочет оказать давление на Украину, чтобы она прекратила взяточничество, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары США. Но слишком громкое обсуждение этой проблемы может придать смелости противникам американской помощи Украине, многие из которых являются законодателями-республиканцами, которые пытаются заблокировать такую помощь.

"Любое восприятие ослабления американской поддержки Киева также может заставить больше европейских стран дважды подумать о своей роли", — говорится в статье.

В конфиденциальной версии также описываются цели США, такие как помощь в реформировании элементов аппарата национальной безопасности Украины, чтобы обеспечить "децентрализованный, толерантный к риску подход к выполнению задач" и сократить "возможности для коррупции".

"Хотя военный альянс НАТО не близок к тому, чтобы позволить Украине присоединиться, американская стратегия часто ссылается на желание заставить украинскую армию принять стандарты НАТО.

Одной из ожидаемых вех, перечисленных в конфиденциальной версии, является то, что Министерство обороны Украины "сформирует профессиональный корпус младших офицеров и унтер-офицеров, соответствующий стандартной доктрине и принципам НАТО".

Даже формат и содержание украинских оборонных документов должны "отражать терминологию НАТО", говорится в конфиденциальном разделе стратегии", — отмечается в документе.

США также хотят, чтобы Украина производила собственную военную технику, создав "отечественную оборонную промышленность, способную удовлетворить основные потребности", а также среду, которая будет способствовать развитию стартапов в сфере оборонных информационных технологий, как отмечено в одном из конфиденциальных разделов. Американские чиновники особенно озабочены ролью элиты в украинской экономике.

"Деолигархизация, особенно энергетического и горнодобывающего секторов, остаются ключевым принципом для восстановления лучшей Украины", – декларируется в открытой части стратегии.

Отмечается, что Соединенные Штаты, похоже, стремятся помочь украинским институтам укрепить свой надзорный потенциал. Перечисленные цели включают в себя все: от помощи местным органам власти в оценке коррупционных рисков до реформ в кадровых службах. А также призывают восстановить дипломатическое присутствие своего государства в Украине, расширив его за пределы Киева и охватив такие города, как Львов, Одесса, Харьков и Днепр.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский предложил ужесточить наказание для коррупционеров.