У Байдена різко говорять про корупцію в Україні: стало відомо, яких реформ хочуть США

Адміністрація хоче чинити тиск на Україну, щоб вона припинила хабарництво

Корупція в Україні турбує адміністрацію Байдена набагато більше, ніж про це там кажуть публічно. Про це свідчить стратегічний конфіденційний документ США.

Як пише Politico, йдеться про "чутливу, але незасекречену" версію довгострокового плану США, в якому викладаються численні кроки, які Вашингтон робить, щоб допомогти Києву викорінити посадові злочини та іншим чином реформувати низку українських секторів. У ньому наголошується, що корупція "може змусити західних союзників відмовитися від боротьби України проти вторгнення росії, і що Київ не може відкладати зусиль у боротьбі з корупцією".

"Сприйняття корупції на найвищому рівні може підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду воєнного часу", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це різкіші формулювання, ніж, наприклад, в аналізі, який Держдепартамент тихо розмістив на своєму сайті близько місяця тому. Публічний варіант складався із 22 сторінок.

"Конфіденційна версія "Інтегрованої країнової стратегії" приблизно втричі довша і містить набагато більше подробиць про цілі США в Україні: від приватизації її банків до допомоги більшій кількості шкіл у викладанні англійської мови та заохочення збройних сил до прийняття протоколів НАТО. Багато цілей спрямовані на зниження корупції, на яку страждає країна", — стверджують журналісти.

Автори видання вважають, що таке тихе оприлюднення стратегії і той факт, що в конфіденційній версії залишилися найжорсткіші формулювання, може наголошувати на проблемі обміну повідомленнями, яка стоїть перед командою Байдена.

Начебто адміністрація хоче чинити тиск на Україну, щоб вона припинила хабарництво, не в останню чергу тому, що на кону стоять долари США. Але надто гучне обговорення цієї проблеми може надати сміливості противникам американської допомоги Україні, багато з яких є законодавцями-республіканцями, які намагаються заблокувати таку допомогу.

"Будь-яке сприйняття ослаблення американської підтримки Києва також може змусити більше європейських країн двічі подумати про свою роль ", — йдеться у статті.

У конфіденційній версії також описуються цілі США, такі як допомога у реформуванні елементів апарату національної безпеки України, щоб забезпечити "децентралізований, толерантний до ризику підхід до виконання завдань" та скоротити "можливості для корупції".

"Хоча військовий альянс НАТО не є близьким до того, щоб дозволити Україні приєднатися, американська стратегія часто посилається на бажання змусити українську армію прийняти стандарти НАТО.

Однією з очікуваних віх, наведених у конфіденційній версії, є те, що Міністерство оборони України "сформує професійний корпус молодших офіцерів та унтер-офіцерів, що відповідає стандартній доктрині та принципам НАТО".

Навіть формат та зміст українських оборонних документів мають "відбивати термінологію НАТО", йдеться у конфіденційному розділі стратегії", — наголошується в документі.

США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створивши "вітчизняну оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби", а також середовище, яке сприятиме розвитку стартапів у сфері оборонних інформаційних технологій, як зазначено в одному з конфіденційних розділів. Американські чиновники особливо переймаються роллю еліти в українській економіці.

"Деолігархізація, особливо енергетичного та гірничодобувного секторів, залишаються ключовим принципом для відновлення кращої України ", — декларується у відкритій частині стратегії.

Зазначається, що Сполучені Штати, схоже, прагнуть допомогти українським інститутам зміцнити свій потенціал нагляду. Перелічені цілі включають все: від допомоги місцевим органам влади в оцінці корупційних ризиків до реформ у кадрових службах. А також закликають відновити дипломатичну присутність своєї держави в Україні, розширивши її за межі Києва та охопивши такі міста, як Львів, Одеса, Харків та Дніпро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський запропонував посилити покарання корупціонерам.