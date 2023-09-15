Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая — о преодолении проблем и задачах страны

Философский раздел сериала "Особенности государственных закупок в Министерстве обороны"

Серия первая. "Какие настроения в украинском обществе"

За последние несколько недель рядом социологических агентств были проведены исследования относительно отношения украинцев к проблеме коррупции.

Однозначные результаты говорят о том, что общество считает коррупцию второй проблемой по уровню угрозы для народа Украины и вообще для существования государства Украина после угрозы войны.

Серия вторая. "Так что по опросам?"

Итак, ответы в социологических опросах примерно следующие:

- коррупция, особенно в сфере национальной безопасности и обороны, помешала победе Украины. Большое количество респондентов считает, что, если бы не коррупция, победа была бы за нами.

– большинство респондентов видят в преодолении коррупции один из основных факторов предстоящей, скорейшей победы, наряду с помощью наших иностранных партнеров.

Серия третья. "Почему так произошло?"

Первое. Респонденты говорят о сломе негласного социального договора в обществе "кто-то жирует во время войны, большинство едва выживают". Кучка людей, согласно постоянной информации в СМИ, ворует деньги, увеличивает свое состояние, улучшает свой уровень жизни, несмотря на войну.

Второе. Тысячи погибших и раненых, сотни тысяч воюющих, множество людей, потеряв имущество, стали вынужденными переселенцами. Доходы людей стремительно падают, при чем люди отдают последнее на нужды фронта.

Третье. На сегодняшний день людям мало только узнавать о фактах коррупции, они хотят не только журналистских расследований, они хотят решительных действий. Есть четкое понимание, что точечные замены некоторых руководителей не дадут желаемого результата.

Серия четвертая. "Да что там по государственному аудиту?"

Письма счастья поставщикам с требованием вернуть прибыль полетели. ГБР подключилось сразу. И начало делаеть то, что у него лучше всего получается — "кошмарить" бизнесы военно-промышленного комплекса. То есть у нас нет коррупции в военкоматах, в ВЛК, в покупке барабанов для бомбоубежищ. У нас коррупция только на предприятиях военно-промышленного комплекса.

Серия пятая. "Что дальше, или Хочу океан"

Мы все должны понять простую вещь. Географически нашего соседа никуда никто не денет. Да, я тоже хочу, чтобы там был океан, но нет, пока со Вселенной об этом договориться не могу.

Еще больше мы должны осознать, что западная помощь на каком-то этапе начнет уменьшаться, а в конце концов просто перестанет поступать.

Серия шестая. "Что делать"

Здесь все просто, чтобы наши вожди это понимали.

Первое. С 24.02.2022 за полтора года наши производители нарастили свои производственные мощности, несмотря на то, что государство особенно ничем не помогало. А еще начало мешать, после заключения государственного аудита.

Задача нашей страны — развивать и нарастить такой высокотехнологичный и мощный военно-промышленный комплекс, чтобы никому в голову не пришло даже подумать посягать на территории Украины. И здесь государство должно поддерживать предприятия военно-промышленного комплекса, а не кошмарить их. О льготах, дотациях, грантах, налоговых каникулах я молчу, но хотя бы не мешайте.

Серия седьмая. "Умеренный оптимизм".

Вчера Министерство экономики написало 2 письма. Свою позицию для Министерства обороны, а также разъяснение норм этого злосчастного 335-го постановления КМУ.

Могу сказать только одно. Позиция взвешенная, и впервые упомянули о 363-м постановлении КМУ, которое четко прописывает калькуляцию при поставке и производстве оборонно-промышленного комплекса. И в которой четко прописано, что прибыль входит в калькуляцию.

Алиллуйя!!!

Увидим, что будет дальше.

Но!

МЫ ДОЛЖНЫ УКРЕПЛЯТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ.

А государство, если не помогает, то хотя бы чтобы не мешало.

Работаем дальше. С вас распространение сообщения, с меня дальнейшее педалирование этого вопроса.

Ваша мать драконов.