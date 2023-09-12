Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая продолжает освещать проблемы в сфере закупок МОУ

Господи, как я хочу закончить этот сериал "Особенности закупок Министерства обороны", но никак.

В этом месте: кричит, бегает по потолку, матерится. Но по сути.

Серия первая. Вы ее уже знаете, но "повторение" — сами знаете что. Мне что одной мучаться?

Министерство обороны Украины подало в суд на Государственную аудиторскую службу Украины на выводы аудита о признании ВСЕЙ прибыли поставщиков убытками государства. Вопреки Конституции Украины, Хозяйственному кодексу, где четко сказано, что любая предпринимательская деятельность осуществляется с целью получения прибыли. Да и здравому смыслу, в конце концов.

Во время войны одна часть исполнительной власти судится с другой частью исполнительной власти. Судебные заседания переносят в Харьков, поэтому понимаем, сколько по времени будет продолжаться рассмотрение этого вопроса.

Серия вторая. Юридический ликбез, и для состава исполнительной ветви власти, в том числе.

Существует такой специальный Закон Украины "Об осуществлении оборонных закупок". Из названия закона понятно, что именно он регулирует? Верно, правила оборонных закупок.

Согласно пункту 5 части первой статьи 19 Закона Украины "Об оборонных закупках" уровень прибыли в составе ожидаемой стоимости устанавливается решением Кабинет Министров Украины и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УМЕНЬШЕН государственным заказчиком.

Согласно Закону Постановлением КМУ № 363 утвержден Порядок осуществления оборонных закупок и установлены пределы прибыли оборонных закупок.

Серия третья. Пишем постановления на колене в коридоре по принципу двух стенок.

На этом юридический ликбез можно было бы закончить, но в начале войны буквально на коленях в первые дни войны было принято постановление 335, которое только упрощало оформление договоров оборонного назначения.

363 Постановление никаким регуляторным актом не было отменено и действовало все время.

Серия четвертая "Я замахалась бегать между комитетами или коллективное безответственное".

Уже было бесконечное количество заседаний в КМУ, к которым приобщена была я.

Затем было 3 комитета в Верховной Раде Украины. Без всякого решения вопроса на самом деле.

А дальше пошло очень интересное.

Пятая серия. "Сенсационная новелла"

К одному из производителей оборонно-промышленного комплекса, который входит в Федерацию работодателей Украины, пришли с требованием вернуть полученную прибыль. Мне разрешили распространить эти документы, другие пока сомневаются или передавать это в паблик.

Серия шестая. "Уроки интересной математики".

Аудит был проведен за период 2022 года, до 1 мая все предприятия должны уплатить налог на прибыль.

А теперь смотрите. Я продала государству что-то за 100 гривен, 30% моя маржинальность. С них я уплачиваю 5,40 налога на прибыль. Здесь все понятно?

А если это не 100 гривен, а 100 миллионов, а миллиард? Представили, какая сумма прибыли была уплачена?

Серия седьмая. "Кто в психиатрии первым надел халат, тот и врач".

То есть, по логике государства, предприятие, которое год работало на войну, должно уплатить и налог на прибыль, и вернуть эту прибыль. Нет, не начинайте мне о возврате государством УПЛАЧЕННЫХ налогов, я за 25 лет своей бизнес-деятельности о таком не слышала.

Ну и в заключение. "На кого работает правоохранительная система Украины?"

Говорят. Но я в это не верю, что по некоторым предприятиям уже пошло ДБР, проводят следственные действия, проводят экспертизы, пишут подозрения, готовят камеры в СИЗО для людей, возглавляющих эти предприятия. Никому не нужно объяснять, что на оборонном рынке высокопрофессиональных менеджеров в узкопрофильном сегменте найти очень сложно. Под стогом сена они не валяются.

Поэтому. Так как письмо Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки призвал срочно урегулировать КМУ ту правовую коллизию, которую они сами и создали, призываю: Дениса Шмыгаля, Весь Кабинет министров урегулировать этот вопрос, чтобы не получилось, что в условиях войны с утра вы поймете, что: "Наташа, вставай, мы все уронили". От вас всех жду максимальное распространение.

Пока я это все пишу, вы СРЫВАЕТЕ СНАБЖЕНИЕ ВСУ, ЧТО РАВНО ПОДРЫВУ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ.

Ваша Мать Драконов.