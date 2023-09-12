Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони України, волонтер Дана Ярова продовжує висвітлювати проблеми у сфері закупівель МОУ

Господи, як я хочу закінчити цей серіал "Особливості закупівель Міністерства оборони", але ж ніяк.

В цьому місці: кричить, бігає по стелі, матюкається. Але до суті.

Серія перша. Ви її вже знаєте, але "павтареніє" — самі знаєте що. Мені що одній мучитись?

Міністерство оборони України подало в суд на Державну аудиторську служба України на висновки аудиту щодо визнання ВСЬОГО прибутку постачальників збитками держави. Усупереч Конституції Украіни, Господарському кодексу, де чітко зазначено, що будь-яка підприємницька діяльність здійснюється з метою отримання прибутку. Та й здоровому глузду, в решті решт.

Під час війни одна частина виконавчої влади судиться з іншою частиною виконавчої влади. Судові засідання переносять у місто Харків, тому розуміємо, скільки по часу буде тривати розгляд цього питання.

Серія друга. Юридичний лікбез, і для складу виконавчої гілки влади в тому числі.

Існує собі такий спеціальний Закон України "Про здійснення оборонних закупівель". З назви закону ж зрозуміло, що саме він регулює? Правильно, правила оборонних закупівель.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 19 Закону України "Про оборонні закупівлі" рівень прибутку в складі очікуваної вартості встановлюється рішенням Кабінету Міністрів України і НЕ МОЖЕ БУТИ ЗМЕНШЕНИЙ державним замовником.

Відповідно до Закону Постановою КМУ № 363 затверджено Порядок здійснення оборонних закупівель та встановлені межі прибутку оборонних закупівель.

Серія третя. Пишемо постанови на коліні в коридорі за принципом двох стін.

На цьому юридичний лікбез можна було б закінчити, але на початку війни буквально на колінах в перші дні війни була прийнята така собі постанова 335, яка тільки СПРОЩУВАЛА оформлення договорів оборонного призначення.

363 Постанова жодним регуляторним актом не була відмінена, і діяла весь час.

Серія четверта "Я замахалась бігати між комітетами або колективне безвідповідальне".

Вже була безкінечна кількість засідань в КМУ, до яких долучена була я.

Потім було 3 комітети у Верховній Раді України. Без будь-якого вирішення питання по суті.

А далі пішло дуже цікаве.

Пʼята серія. "Сенсаційна новела"

До одного з виробників оборонно-промислового комплексу, який входить до Федерація роботодавців України пришли з вимогою таки повернути отриманий прибуток. Мені дозволили розповсюдити ці документи, інші поки вагаються чи передавати це в паблік.

Серія шоста. "Уроки цікавої математики".

Аудит був проведений за період 2022 року, до 1 травня всі підприємства мають сплатити податок на прибуток.

А тепер дивіться. Я продала державі щось за 100 гривень, 30% моя маржинальність. З них я сплачую 5,40 податку на прибуток. Тут все зрозуміло?

А якщо це не 100 гривень, а 100 мільйонів, а мільярд? Уявили, яка сума прибутку була сплачена?

Серія сьома. "Хто в психіатрії перший вдягнув халат, той і лікар".

Тобто, по логіці держави, підприємство, яке рік працювало на війну має сплатити і податок на прибуток, і повернути цей прибуток. Ні, не починайте мені про повернення державою СПЛАЧЕНИХ податків, я за 25 років своєї бізнес-діяльності про таке не чула.

Ну і на останок. "На кого працює правоохоронна система України?"

Кажуть. Але я в це не вірю, що по деяким підприємствам вже пішло ДБР, проводять слідчі дії, проводять експертизи, пишуть підозри, готують камери в СІЗО для людей, які очолюють ці підприємства. Нікому не потрібно пояснювати, що на оборонному ринку високопрофесійних менеджерів в вузькопрофільному сегменті знайти дуже складно. Під стогом сіна вони не валяються.

Тому. Так як лист Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки закликав терміново врегулювати КМУ ту правову колізію, яку вони самі і створили, закликаю: Дениса Шмигаля, Весь Кабінет міністрів врегулювати це питання, щоб не вийшло, що в умовах війни зранку ви зрозумієте, що: "Наташа, вставай, ми всьо уронілі". Від вас всіх чекаю максимальне розповсюдження.

Поки я це все пишу, ви ЗРИВАЄТЕ ПОСТАЧАННЯ ЗСУ, ЩО ДОРІВНЮЄ ПІДРИВУ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ.

Ваша Мати Драконів.