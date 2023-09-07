У Міноборони набрехали про 375-й наказ: він потрібен для прийомки зимової форми за нормальними стандартами - Дана Ярова
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони України, волонтерка Дана Ярова продовжує висвітлювати проблеми у сфері закупівель МОУ
Детективно-драматичний епізод серіалу "Особливості закупівель Міністерства оборони" під назвою "Якщо не знаєш, що сказати, кажи правду".
Штош.
Серія перша.
Вчора я розмістила допис стосовно 375 наказу Міністерство оборони України щодо відновлення його у повному обсязі.
Відновлення його потрібно для приймання проторгованої зимової форми на Prozorro по НОРМАЛЬНИМ стандартам.
Тобто :
1. Згідно технічних умов, де зазначено склад тканини, її вогнестійкість, водовідштовхування, щільність і ще дуже багато показників.
2. Еталонного взірця, затвердженого службою тилу Генеральний штаб ЗСУ.
3. Та з можливістю рандомної перевірки всієї партії товару шляхом передавання в лабораторію якоїсь кількості на перевірку технічним вимогам.
Серія друга.
Два місяці я піднімаю це питання скрізь. Громадська антикорупційна рада при МОУ направила навіть лист на Міністра оборони по цьому питанню.
Питання я піднімала навіть на Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Два місяці мені розповідали, що відновлення наказу "блуждають" коридорами Міністерства оборони України. І ось-ось-ось має бути відновлення.
На Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки було сказано, що наказ на погодженні у Валерія Залужного, та після погодження має потрапити в Державну Регуляторну Службу України та Міністерство юстиції України.
Серія третя. Everybody lies.
В звʼязку з наближенням строку прийому речового забезпечення, а саме зимової форми (30.09.2023), я щоденно дізнавалась у очільника Центрального управління контролю якості Міністерства оборони щодо долі цього наказу.
Протягом тижня я отримую відповідь, що наказ знаходиться на розгляді в Міністерстві юстиції. Я навіть уявити собі не могла, що очільник Центрального управління контролю якості надає неправдиву інформацію.
Навіщо?
Можу зробити своє припущення: щоб прийомка зимової форми проходила таким же чином, як і турецьких курток по РОБОЧОМУ ВЗІРЦЮ. Або за принципом: "кого хочемо, того приймаємо".
Серія четверта. Посипаю голову попелом.
В звʼязку з вищевикладеним доповідаю.
Відновлення в повному обсязі наказу 375 не зроблено на рівні Міністерства оборони.
Він навіть не зайшов ще в Державну регуляторну службу України.
Після чого він має бути підписаний вже новим Міністром оборони. І тільки після чого потрапити в Міністерство юстиції.
Я не знаю, навіщо це було зроблено, може, розрахунок був на те, що я не зможу сама спростувати інформацію, що мене ̶Н̶а̶і̶@̶@̶@̶и̶ ввели в оману, але я вмію визнавати свої помилки. Певно, я мала перевірити вказану інформацію, а не довіряти словам посадової особи такого високого рівня Міністерства оборони.
Тому:
1. Відповідний підрозділ зараз бігає, суєтиться та погоджує відновлення прямо зараз.
2. Приношу вибачення Денису Малюськи. До вас наказ дійсно не надходив. Але я більш ніж впевнена, що коли до вас та Олексія Кучера зайде цей наказ, ви за декілька днів зробите свою роботу. І до 30.09 2023 наказ 375 буде відновлено у повному обсязі, приймання товару буде проходити правильно. А Збройні Сили України своєчасно отримають якісну зимову форму.
P.S. Свої висновки я зробила.
P.S.S В яку країну казкового піз@@ю я потрапила.
Джерело: Facebook-сторінка Дани Ярової
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.