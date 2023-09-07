Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины, волонтер Дана Яровая продолжает освещать проблемы в сфере закупок МОУ

Детективно-драматический эпизод сериала "Особенности закупок Министерства обороны" под названием "Если не знаешь, что сказать, говори правду".

Штошь.

Серия первая.

Вчера я разместила сообщение о 375 приказе Министерства обороны Украины о восстановлении его в полном объеме.

Восстановление его требуется для принятия проторгованной зимней формы на Prozorro по нормальным стандартам.

То есть:

1. Согласно техническим условиям, где указан состав ткани, ее огнестойкость, водоотталкивание, плотность и еще очень много показателей.

2. Эталонного образца, утвержденного службой тыла Генерального штаба ВСУ.

3. Но с возможностью рандомной проверки всей партии товара путем передачи в лабораторию какого-либо количества для проверки техническим требованиям.

Серия вторая.

Два месяца я поднимаю этот вопрос везде. Общественный антикоррупционный совет при МОУ направил даже письмо на Министра обороны по этому вопросу.

Вопрос я поднимала даже на Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Два месяца мне рассказывали, что восстановления приказа "блуждают" по коридорам Министерства обороны Украины. И вот-вот должно быть восстановление.

На Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки было сказано, что приказ на согласовании у Валерия Залужного и после согласования должен попасть в Государственную Регуляторную Службу Украины и Министерство юстиции Украины.

Серия третья. Everybody lies.

В связи с приближающимся сроком приема вещевого обеспечения, а именно зимней формы (30.09.2023), я ежедневно узнавала у главы Центрального управления контроля качества Министерства обороны относительно судьбы этого приказа.

В течение недели я получаю ответ, что приказ находится на рассмотрении Министерства юстиции. Я даже представить себе не могла, что глава Центрального управления контроля качества предоставляет ложную информацию.

Зачем?

Могу сделать свое предположение: чтобы приемка зимней формы проходила таким же образом, как и турецких курток по РАБОЧЕМУ ОБРАЗУ. Или по принципу: "Кого хотим, того принимаем".

Серия четвёртая. Посыпаю голову пеплом.

В связи с вышеизложенным докладом.

Восстановление в полном объеме приказа 375 не произведено на уровне Министерства обороны.

Он даже не вошел еще в Государственную регуляторную службу Украины.

После чего он должен быть подписан уже новым министром обороны. И только после этого попасть в Министерство юстиции.

Я не знаю, зачем это было сделано, может, расчет был на то, что я не смогу сама опровергнуть информацию, что меня Н̶а̶е@̶@̶@̶и̶ ввели в заблуждение, но я умею признавать свои ошибки. Наверное, я должна была проверить указанную информацию, а не доверять словам должностного лица столь высокого уровня Министерства обороны.

Поэтому:

1. Соответствующее подразделение сейчас бегает, суетится и согласовывает восстановление прямо сейчас.

2. Приношу извинения Денису Малюське. К вам приказ действительно не поступал. Но я более чем уверена, что когда к вам и Алексею Кучеру придет этот приказ, вы через несколько дней сделаете свою работу. И до 30.09 2023 г. приказ 375 будет восстановлен в полном объеме, приемка товара будет проходить правильно. А Вооруженные Силы Украины своевременно получат качественную зимнюю форму.

PS Свои выводы я сделала.

PSS В какую страну сказочного пиз@@а я попала.

Источник: Facebook-страница Даны Яровой