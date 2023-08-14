Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая обратилась к Денису Шмыгалю

Продолжение сериала "Особенности закупки в Министерстве обороны".

Есть иллюзорная надежда, что сериал может закончиться, но не точно.

Здесь я должна обратиться к человеку, который возглавляет Исполнительную ветвь власти.

Уважаемый Денис Шмыгаль:

Подотчетные вам министерства и ведомства во время войны судятся друг с другом. Спор между Минобороны и Госаудитслужбой о прибыли поставщиков, признанных УБЫТКАМИ ГОСУДАРСТВА, с общей стоимостью требований более 3.5 млрд гривен, перешел в судебную плоскость. Но ведь мы все знаем, как у нас работают суды, правда?

Вам безразлично, что два ведомства, деятельность которых вы должны контролировать, и подотчетные Кабинету Министров Украины, тратят ресурсы на судебную тяжбу вместо того, чтобы делать все возможное для обеспечения ВСУ. Это отвлекает человеческий ресурс, тратится временный ресурс, и, в конечном счете, выводы Госаудитслужбы просто перечеркивают все принципы ведения предпринимательской деятельности, закрепленные в Конституции. Знаете о существовании такого основного государственного документа?

Постановление 736, которое вы лично подписали, от 18 июля 2023 г., которое подотчетный вам КМУ принял для решения проблемы, – по факту ничего не решило.

Кстати, Комитет ВРУ по вопросам финансов налоговой и таможенной политики, возглавляемый Данилом Гетманцевым, стал на сторону света, но этого недостаточно…

А теперь следующие серии, как вы любите.

11 августа 2023 состоялось заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и разведки, который возглавляет Александр Завитневич. Рассматривался только один вопрос – "наработка решений" по решению описанного абсурда.

Никакого решения Комитетом принято НЕ БЫЛО — будь то при отсутствии идей или кворума или по каким-то другим причинам. Александр Завитневич, если это не так, сообщите нам о содержании решения и проголосовано ли оно Комитетом?

К слову, на заседание Комитета не смогли прибыть руководители департаментов Минобороны, потому что их вызвали на допрос именно в момент заседания… Случайность? Не думаю.

Единственное, что запланировано Комитетом ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по этому вопросу, — "совещание-комиссия с участием членов правительства". Меня приглашено на эту комиссию. Попаду ли я на нее — увидим.

Стоит вопрос у всех, кого приглашать? Я удивляюсь тому, что созданная "комиссия" не понимает, кого приглашать к участию в указанной "комиссии".

Этим сообщением, как гражданка Украины, обращаюсь к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, и предлагаю ему взять с собой любых членов КМУ и руководителей центральных органов власти, которые могут быть полезны для решения вышеописанной проблемы.

Я до сих пор удивляюсь, в страну кокого п***ца я попала.