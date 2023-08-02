Минобороны будет судиться с Госаудитслужбой из-за решений по поставщикам

Из-за действий ГАСУ и Кабмина в обеспечении армии по отдельным направлениям возник коллапс, говорит Дана Яровая.

Проблема с решением Госаудитслужбы (ГАСУ) о признании всей прибыли всех поставщиков Минобороны "убытком государства" не решена. Об этом сообщил член члена Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая на своей странице в Фейсбук.

Она отметила, что правительство планировало решить юридическую коллизию, возникшую из-за отсутствия термина "прибыль" в подзаконных правительственных актах, приняв новое постановление 736. Однако после публикации этого документа стало очевидно, что нивелировать искусственно созданную ГАСУ проблему не удалось. Это публично признал министр обороны Алексей Резников и сообщил, что его ведомство будет оспаривать решение государственного аудита в судебном порядке.

"Кабмин действительно считает, что Минобороны во время войны больше нет, чем заняться, кроме как судиться с Кабмином?", — написала Яровая.

Она подчеркнула, что из-за этого в обеспечении армии по отдельным направлениям возник коллапс, а от своевременного обеспечения ВСУ напрямую зависит обороноспособность государства.