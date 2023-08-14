Член Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтер Дана Ярова звернулася до Дениса Шмигалю

Продовження серіалу "Особливості закупівлі в Міністерстві оборони".

Є ілюзорне сподівання, що серіал може закінчитись, але не точно.

Тут я маю звернутися до людини, яка очолює ВИКОНАВЧУ гілку влади.

Шановний Денис Шмигаль:

Підзвітні вам міністерства та відомства під час війни судяться один з одним. Спір між Міноборони та Держаудитслужбою щодо прибутку постачальників, які визнані ЗБИТКАМИ ДЕРЖАВИ, із загальною вартістю вимог в понад 3.5 млрд гривень, перейшов в судову площину. Але ж ми всі знаємо, як у нас працюють суди, правда?

Вам байдуже, що два відомства, діяльність яких ви маєте контролювати, і які підзвітні Кабінету Міністрів України, витрачають ресурси на судову тяганину замість того, щоб робити все можливе для забезпечення ЗСУ. Це відволікає людський ресурс, витрачається часовий ресурс, та й зрештою, висновки Держаудитслужби просто перекреслюють всі принципи ведення підприємницької діяльності, закріплені в Конституції. Знаєте про існування такого основного державного документу?

Постанова 736, яку ви особисто підписали, від 18 липня 2023, яку підзвітний вам КМУ прийняв для вирішення проблеми, – по факту нічого не вирішила.

До речі, Комітет ВРУ з питань фінансів податкової та митної політики, який очолює Данило Гетманцев, став на сторону світла, але цього не достатньо…

А тепер наступні серії, як ви любите.

11 серпня 2023 року відбулося засідання Комітету ВРУ з питань національної безпеки і розвідки, який очолює Олександр Завітневич. Розглядалось лише одне питання – "напрацювання рішень" із розв’язання описаного абсурду.

Жодного рішення Комітетом прийнято НЕ БУЛО — чи то за відсутності ідей або кворуму, чи з якихось інших причин. Олександр Завітневич, якщо це не так, повідомте нас про зміст рішення і чи воно проголосовано Комітетом?

До слова, на засідання Комітету не змогли прибути керівники департаментів Міноборони, адже їх викликали на допит саме в момент засідання… Випадковість? Не думаю.

Наразі єдине, що заплановано Комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки по цьому питанню, – "нарада-комісія за участю членів уряду". Мене ЗАПРОШЕНО на цю комісію. Чи ПОТРАПЛЮ я на неї — побачимо.

Стоїть питання у всіх, кого ж запрошувати? Я дивуюсь з того, що створена "комісія" не розуміє, кого запрошувати до участі в зазначеній "комісії".

Цим дописом, як громадянка України, звертаюсь до ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ Дениса Шмигаля, та пропоную йому взяти з собою будь-яких членів КМУ та керівників центральних органів влади, які можуть бути корисні для розв’язання окресленої вище проблеми.

Я до сих пір дивуюсь, в країну якого піз@@ця я потрапила.