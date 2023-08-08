Член Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтер Дана Ярова про суд Міноборони з Держаудитслужбою

Я знаю, що ви чекаєте новий сезон культового серіалу "Особливості закупівлі в Міністерстві оборони". Я б задоволенням його закінчила, але не дають.

Ловіть.

Серія перша.

Міністерство оборони подало в суд на Держаудитслужбу на висновки аудиту щодо визнання ВСЬОГО прибутку постачальників збитками держави. Та визнанням закупівлі палива для ЗСУ з ПДВ — збитками держави.

Щоб зрозуміти абсурдність ситуації — поясню. І Міністерство оборони і Держаудитслужба відносяться до виконавчої влади держави Україна.

Тобто під час війни одна частина виконавчої влади судиться з іншою частиною виконавчої влади. Це дивно в мирний час, а під час війни відстоювати в суді Міністерством, яке має забезпечувати фронт всім необхідним, абсолютно абсурдних висновків Держаудиту — як на мене, питання вже до правоохоронних органів, які не відсвічують та прикинулись мертвими.

Серія друга.

Цей довготривалий абсурд є наслідком різних інтерпретацій постанов КМУ:

№ 335 — яка втратила чинність, АЛЕ на її основі складений акт Державногоаудиту по ревізії діяльності Міноборони за 2022 рік, де ВЕСЬ прибуток постачальників Міноборони визнаний ЗБИТКАМИ держави.

№ 178 — щодо закупівлі з ПДВ пального Міністерством оборони для ЗСУ, яке на думку ДАСУ та ДБР, яке вже відкрило кримінальне провадження по епізоду 2022 року- також являється збитками держави.

Абсурдність цієї ситуації в тому, що при закупівлі будь — чого державою з ПДВ, цей самий ПДВ йде в бюджет. Тобто по суті перекладання коштів з однієї кишені в іншу.

Серія третя.

Кабмін загрався в гру під назвою "Гра престолів", і з огляду на те, що Україна є ПАРЛАМЕНТСЬКО — ПРЕЗИДЕНТСЬКОЮ республікою, давно б в це питання мала б втрутитись Верховна Рада, та профільні комітети.

Зокрема, Комітет по національній безпеці та Комітет фінансів, податкової та митної політики.

Серія четверта.

На сцену виходить Данило Гетманцев, який після моєї писанини, ваших репостів, та тегів всіх гілок влади, дав своє бачення як Голова комітету Денис Шмигаль по ПДВ, і як народний депутат — по прибутку. І ви не повірите, але дав абсолютно чітку і зважену позицію з цих питань. Тому Данило Гетьманцев в цьому питанні МОЛОДЕЦЬ.

Серія пʼята.

Але ще є Комітет по національній безпеці — який прикинувся мертвим, і не бачить "Гру престолів" в виконавчій гілці влади, яка може закінчитися несвоєчасністю або навіть зривом постачання ЗСУ, а це вже тягне на підрив обороноздатності країни. До речі, це функціонал саме цього комітету.

Серія шоста. Головна.

А тепер наша з вами задача змусити сісти за один стіл ці два комітети. Якщо вони не зможуть в юридичній площині вирішити це без внесення змін в законодавство, то розробити такі зміни і їх внести на розгляд Верховної Ради.

До речі, це мені обіцяв David Braun (Давид Арахамія — Ред.) та голова Комітету по національній безпеки Олександр Завітневич, але поки цього не відбулось.

Тому.

Закликаю таки Давіда зробити те, що обіцяв, комітетам — створити робочу групу з вирішення цього питання, Верховній раді, якщо треба, проголосувати зміни до законодавства, і я б ще просила дати по ср@@ці Кабінету міністрів України за неспроможність врегулювати питання самостійно.

Так що чекаю від вас перепостів та тегів, від Давіда — створення робочої групи та вирішення питання по суті. Тоді я знову скажу, що хтось молодець. Хто у нас на черзі молодець?

Поки це абсурд триває — буду про це писати постійно, адже існує реально загроза ЗРИВУ ПОСТАЧАННЯ ЗСУ, ЩО ДОРІВНЮЄ ПІДРИВУ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ.

Ваша Мати Драконів.

Орфографія оригіналу збережена.