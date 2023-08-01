Держпідприємства Міноборони розвалюються на очах, але продовжують паразитувати за рахунок армії — член антикорупційної ради Геннадій Кривошея

Такі підприємства мають працювати на армію, заробляти, сплачувати податки та наближати нашу перемогу, вважає Кривошея

Збиткові державні підприємства Міністерства оборони продовжують паразитувати на коштах платників податків. Водночас ефективні діючі підприємства втрачають контракти, а з ними можливість забезпечувати Міноборони без корупційних махінацій.

Про це повідомив колишній народний депутат, а нині член Громадської антикорупційної ради при Міноборони Геннадій Кривошея на своїй сторінці у Facebook.

"Є державні підприємства Міноборони, які мають тисячі квадратних метрів, гектари земельних ділянок, власне обладнання, техніку, персонал, тисячі квадратів здаються в оренду… І навіть при цьому вони є збиткові: техніка занедбана, мільйонні борги, сміття, бруд тощо. Як так? Чи то керівники не на своєму місці, чи то гроші йдуть готівкою? Будемо розбиратись. Адже такого бути не повинно!" — зазначив Кривошея.

Також громадський діяч додав, що попри це існують підприємства, керівники та команди яких генерують прибуток, сплачують податки, допомагають армії. Але керівництво Управління корпоративної політики Міноборони блокує продовження контракту одному такому керівнику.

"Звичайно його звільнять. А може, вже й ні. Чому? Чи то він не носить хабарів, чи то не хоче працювати за схемами, невідомо! За наявною у мене інформацією, цього керівника хочуть замінити на особу, яка має звʼязки із забудовниками, і подібне державне підприємство є дуууже для них цікавим. Ви нічого не сплутали? Такі підприємства мають працювати на армію, заробляти, сплачувати податки та наближати нашу перемогу! Зверну увагу, що подібні виїзди і перевірки відбуваються за відповідними дорученнями керівництва МОУ. Резніков Олексій, потрібне Ваше жорстке втручання! Переконаний, що лише спільними зусиллями ми зможемо навести порядок!" — підсумував Геннадій Кривошея.