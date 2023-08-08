Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая о суде Минобороны с Госаудитслужбой

Я знаю, что вы ждете нового сезона культового сериала "Особенности закупки в Министерстве обороны". Я бы удовольствием его закончила, но не дают.

Ловите.

Серия первая.

Министерство обороны подало в суд на Госаудитслужбу на выводы аудита о признании ВСЕЙ прибыли поставщиков убытками государства. И признанием закупки топлива для ВСУ с НДС — убытком государства.

Чтобы понять абсурдность ситуации – объясню. И Министерство обороны и Госаудитслужба относятся к исполнительной власти государства Украина.

То есть во время войны одна часть исполнительной власти судится с другой частью исполнительной власти. Это удивительно в мирное время, а во время войны отстаивать в суде Министерством, которое должно обеспечивать фронт всем необходимым, абсолютно абсурдным выводам Госаудита — мне кажется, вопрос уже к правоохранительным органам, которые не отсвечивают и притворились мертвыми.

Серия вторая.

Этот продолжительный абсурд является следствием различных интерпретаций постановлений КМУ:

Утратившая силу № 335 НО на ее основе составлен акт Государственного аудита по ревизии деятельности Минобороны за 2022 год, где ВСЯ прибыль поставщиков Минобороны признана УБЫТКАМИ государства.

№ 178 — по закупке по НДС горючего Министерством обороны для ВСУ, которое, по мнению ГАСУ и ДБР, которое уже открыло уголовное производство по эпизоду 2022 года, также является убытком государства.

Абсурдность этой ситуации в том, что при закупке чего угодно государством по НДС, этот самый НДС идет в бюджет. То есть по существу перевода средств из одного кармана в другой.

Серия третья.

Кабмин заигрался в игру под названием "Игра престолов", и учитывая, что Украина является ПАРЛАМЕНТСКО-ПРЕЗИДЕНТСКОЙ республикой, давно бы в этот вопрос должна была вмешаться Верховная Рада и профильные комитеты.

В частности, Комитет по национальной безопасности и Комитет финансов, налоговой и таможенной политике.

Серия четвёртая.

На сцену выходит Даниил Гетманцев, который после моей писанины, ваших репостов и тегов всех ветвей власти дал свое видение как Председатель комитета Денис Шмигаль по НДС, и как народный депутат — по прибыли. И вы не поверите, но дал совершенно четкую и взвешенную позицию по этим вопросам. Поэтому Даниил Гетманцев в этом вопросе МОЛОДЕЦ.

Серия пятая.

Но еще есть Комитет по национальной безопасности — притворившийся мертвым, и не видящий "Игры престолов" в исполнительной ветви власти, которая может закончиться несвоевременностью или даже срывом снабжения ВСУ, а это уже тянет на подрыв обороноспособности страны. Кстати, это функционал именно этого комитета.

Серия шестая. Главная.

А теперь наша с вами задача заставить сесть за один стол эти два комитета. Если они не смогут в юридической плоскости решить это без внесения изменений в законодательство, разработать такие изменения и их внести на рассмотрение Верховной Рады.

Кстати, это мне обещал David Braun (Давид Арахамия — Ред.) и председатель Комитета по национальной безопасности Александр Завитневич, но пока этого не произошло.

Поэтому.

Призываю же Давида сделать то, что обещал, комитетам — создать рабочую группу по решению этого вопроса, Верховной раде, если нужно, проголосовать изменения в законодательство, и я бы еще просила дать по Ср@@е Кабинету министров Украины за неспособность урегулировать вопрос самостоятельно.

Так что жду от вас перепостов и тегов, от Давида – создание рабочей группы и решение вопроса, по сути. Тогда я снова скажу, что кто-то молодец. Кто у нас на очереди молодец?

Пока это абсурд продолжается — буду об этом писать постоянно, ведь существует реально угроза СРЫВА СНАБЖЕНИЯ ВСУ, РАВНЯЮЩЕЕ ПОДРЫВУ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ.

Ваша Мать Драконов.