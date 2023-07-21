Выводы Госаудита по поставщикам Минобороны не пересмотрены — это рычаг давления на отдельные компании — Яровая

Госаудитслужба, которая всю прибыль поставщиков Минобороны расценила как "ущерб государства" может продолжить давить на отдельные предприятия. Такое мнение в эфире "Киев FM" выразила член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая.

"То, что не урегулировано, оставляет пространство для манипуляций. Те полтора года, по которым есть выводы Госаудита, остались вне регулирования. Осталось пространство для того, чтобы манипулировать уголовными делами и делать так, чтобы отдельные компании не могли нормально работать. Какими бы прозрачными мы ни сделали условия выхода на торги, если будут гоняться за поставщиками с уголовными производствами, то немного желающих будет работать с Минобороны", — отметила Яровая.

На вопрос, актуальна ли критика государственных структур волонтер ответила, что ее конечный бенефициар сейчас в окопе.

"От этих действий Госаудитслужбы в первую очередь пострадает армия. Мой конечный бенефициар сейчас в окопе. Мы должны думать прежде всего о тех, кто на фронте, всем ли они обеспечены и вовремя", — подчеркнула Яровая.