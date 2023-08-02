Міноборони судитиметься з Держаудитслужбою через рішення по постачальниках

Через дії ДАСУ та Кабміна у забезпеченні армії по окремих напрямках виник колапс, каже Дана Ярова

Проблему з рішенням Держаудитслужби (ДАСУ) про визнання всього прибутку всіх постачальників Міноборони "збитками держави" не розв'язано. Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова на своїй сторінці в Фейсбук.

Вона зазначила, що уряд планував розв'язати юридичну колізію, яка виникла через відсутність терміну "прибуток" в підзаконних урядових актах, ухваливши нову постанову 736. Однак після публікації цього документу, стало очевидно, що нівелювати, штучно створену ДАСУ, проблему не вдалось. Це публічно визнав міністр оборони Олексій Резніков і повідомив, що його відомство оскаржуватиме рішення державного аудиту в судовому порядку.

"Кабмін дійсно вважає, що Міноборони під час війни більше немає, чим зайнятись, крім як судитись із Кабміном?", — написала Ярова.

Вона наголосила, що через це у забезпеченні армії по окремих напрямках виник колапс, а від своєчасного забезпечення ЗСУ напряму залежить обороноздатність держави.