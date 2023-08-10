Через неякісні турнікети бійці стікають кров´ю - Ярова

У 2014 році Ярова була однією з активістів, які займались питаннями впровадження першої домедичної допомоги за стандартами НАТО та TCCC

Скандал із тисячами неякісних аптечок урвав терпець волонтерській спільноті. Волонтерський фонд "Лелека" публічно звернувся до воєнного керівництва країни щодо проблемної ситуації з забезпеченням медиків і особового складу засобами тактичної медицини. Звернення підписали керівники багатьох волонтерських об’єднань і громадських організацій, які спеціалізуються на постачанні армії медичних засобів.

Відома волонтерка, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова повідомила, що отримує підтвердження від військових і парамедиків, які працюють на нулі, що турнікети в аптечках неякісні.

"Під час евакуації є таке поняття як "сортування поранених". І якщо людина отримала середньої тяжкості поранення, їй наклали турнікет, який потім порвався, а на неї не звертали увагу, тому що займались більш складними пацієнтами, і людина просто стікає кров'ю, то питання, хто за це понесе відповідальність?", — прокоментувала Ярова.

У 2014 році Ярова була однією з активістів, які займались питаннями впровадження першої домедичної допомоги за стандартами НАТО та TCCC (Tactical Сombat Сasualty Сare). У складі "Волонтерського десанту" в Міністерстві оборони волонтерка добилась імплементації цих стандартів на території України. Сьогодні ЗСУ, як і армії більшості країн НАТО, у наданні першої допомоги пораненим користується рекомендаціями ТССС (Tactical Combat Casualty Care).

"Ті відео, які викладають з передової, на яких турнікети рвуться — це просто жах. Ліпше покласти в аптечки джгут Есмарха, ніж такий турнікет, що може розірватись будь-якої хвилини", — наголосила волонтерка.