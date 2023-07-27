Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова звернулася до держустанов та посадовців з відкритим листом

Відкритий лист до Кабінета Міністрів України, Державної аудиторської служби України, Державної податкової служби України, Міністерства фінансів України, Офісу Президента України.

Вельмишановні Денис Шмигаль, Данило Гетманцев, Ярослав Железняк, Ростислав Шурма, Андрій Єрмак.

Що мені, нам, й Україні в цілому треба, я й саме знаю, як відповідальний громадянин.

Сподіваюсь ви теж знаєте, але, на відміну від мене, ви маєте тимчасовий статус й повноваження, яких в мене немає – члени Кабінету міністрів України та депутати Верховної Ради України.

Відповідно до статті 85 Конституції України – ви відповідаєте за "визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики".

Ви дійсно вважаєте, що зупинка всіх закупівель під час війни Міністерством оборони України вас не стосується???

Чи, може, це така внутрішня політика ?

Може, ми чогось не знаємо – так повідомте мені.

Чому фронт військових дій перемістився в кабінети Державного бюро розслідувань та Національного бюро розслідувань України?

Чому два крайні дні ми не закуповуємо все необхідне для армії, а спостерігаємо слідчі дії в Департаменті державних закупівель?

Чому паралізована робота колегіального органу по тиловому забезпеченню, а керівництво Департаменту державних закупівель замість виконання покладених на нього задач не виходить з допитів?

А ми, як члени колегіального органу, маємо ставити свій підпис під протоколом про закупівлю ПММ, і, як ми його не закупимо, ми будемо нести кримінальну відповідальність.

Ми можемо відмовитись закуповувати в звʼязку з тим, що ніхто не хоче кримінальних переслідувань, але ми маємо це зробити, бо це поставлена задача Головнокомандувачем ЗС України/CinC AF of Ukraine. А тобто ЗСУ.

Якщо ми зараз це не зробимо для ЗСУ, то існування держави Україна — під питанням.

Ви вважаєте, що у вас є інші країни і ви встигнете виїхати у разі чого? В мене, наприклад, немає іншої країни, а ще в цій землі лежать безліч моїх побратимів.

Врегулюйте негайно питання прибутку постачальників МО за попередні півтора року, та питання ПДВ при купівлі ПММ. Бо це якесь ПДВ Шредингера.

ДБР та НАБУ, розблокуйте роботу Департаменту державних закупівель. Ви прекрасно знаєте, що там, де є злочинні дії, ви сліпі, або завдяки комусь осліпли. І ваші дії зараз — це перешкоджання постачання ЗСУ.

І перестаньте робити ху@@ю (с).

Вважайте це електронне повідомлення офіційним зверненням громадянина України до народних депутатів України, на підставі статті 38 Конституції України та відповідно до положень Закону України "Про статус народного депутата України".

З повагою

Богдана Ярова.

P. S. Розповсюджуйте. Допомагайте.

Джерело: Facebook-сторінка Дани Ярової