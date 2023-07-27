Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая обратилась к госучреждениям и чиновникам с открытым письмом

Открытое письмо в Кабинет Министров Украины, Государственную аудиторскую службу Украины, Государственную налоговую службу Украины, Министерство финансов Украины, Офис Президента Украины.

Многоуважаемые Денис Шмигаль, Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк, Ростислав Шурма, Андрей Ермак.

Что мне, нам и Украине в целом нужно, я и сама знаю, как ответственный гражданин.

Надеюсь, вы тоже знаете, но, в отличие от меня, у вас есть временный статус и полномочия, которых у меня нет – члены Кабинета министров Украины и депутаты Верховной Рады Украины.

Согласно статье 85 Конституции Украины – вы отвечаете за "определение основ внутренней и внешней политики".

Вы действительно считаете, что остановка всех закупок во время войны Министерством обороны вас не касается???

Или, может, это такая внутренняя политика?

Может, мы чего-то не знаем – так сообщите мне.

Почему фронт военных действий переместился в кабинеты Государственного бюро расследований и Национального бюро расследований Украины?

Почему два последних дня мы не закупаем все необходимое для армии, а наблюдаем следственные действия в Департаменте государственных закупок?

Почему парализована работа коллегиального органа по тыловому обеспечению, а руководство Департамента государственных закупок вместо выполнения возложенных на него задач не выходит с допросов?

А мы как члены коллегиального органа должны ставить свою подпись под протоколом о закупке ГСМ, и, если мы его не закупим, мы будем нести уголовную ответственность.

Мы можем отказаться закупать в связи с тем, что никто не хочет уголовного преследования, но мы должны это сделать, потому что это поставленная задача Главнокомандующим ВС Украины/CinC AF of Ukraine. А значит, ВСУ.

Если мы сейчас это не сделаем для ВСУ, существование государства Украина — под вопросом.

Вы считаете, что у вас есть другие страны и вы успеете уехать в случае чего? У меня, например, нет другой страны, а еще в этой земле лежат множество моих побратимов.

Урегулируйте срочно вопросы прибыли поставщиков МО за предыдущие полтора года и вопросы НДС при покупке ГСМ. Потому что это некий НДС Шредингера.

ГБР и НАБУ, разблокируйте работу Департамента государственных закупок. Вы прекрасно знаете, что там, где есть преступные действия, вы слепы или благодаря кому-то ослепли. И ваши действия сейчас – это препятствие поставкам ВСУ.

И перестаньте делать ху@@ю(с).

Считайте это электронное сообщение официальным обращением гражданина Украины к народным депутатам Украины, на основании статьи 38 Конституции Украины и согласно положениям Закона "О статусе народного депутата Украины".

С уважением

Богдана Ярова.

P. S. Распространяйте. Помогайте.

Источник: Facebook-страница Даны Яровой