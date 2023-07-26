Даже налоговая шокирована тем, что происходит с закупкой топлива для ВСУ - Яровая

Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны рассказала о проблеме

Сейчас Минобороны должна закупить большое количество горюче-смазочных материалов для ВСУ, однако непонятно с НДС или без НДС, ведь за предыдущий период Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) расценила как убытки государства и закупки Минобороны с НДС, и закупки ГУР, СБУ, Пограничной службы, которые закупали топливо без НДС. Об этом в эфире 5 канала рассказала член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая.

"На связь вышла даже Государственная налоговая служба, высшая ступень, и они шокированы, не знали, что такое происходит с закупками топлива, пытаются сейчас разобраться. Мне лично как человеку, который ставит свою подпись под протоколом о закупке, где указывается закупка с НДС или без НДС, принципиально, потому что уже я буду нести ответственность, как и все мои коллеги", — отметила Яровая.

Она также отметила, что в состав Комиссии Минобороны по вопросам оборонных закупок по направлению тылового обеспечения входят сотрудники Министерства обороны Украины среднего звена и она от общественного сектора, как член Общественного антикоррупционного совета.

"Хочу отдать должное своим коллегам по комиссии, они пытаются сделать все прозрачно, и мы впервые с момента полномасштабного вторжения вывели закупки Минобороны по тыловому обеспечению на Прозорро, сэкономив государству почти 5 миллиардов гривен. Сейчас у нас большой заказ от службы тыла на закупку топлива и никто не понимает, должно ли оно закупаться с НДС или без", — подчеркнула Яровая.

По ее словам, никаких разъяснений по поводу этой коллизии до сих пор не поступило.

"И так, и так — уголовное дело. Что с НДС, что без НДС", — подытожила волонтер.