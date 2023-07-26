Навіть податкова шокована тим, що відбувається з закупівлею палива для ЗСУ — Ярова

Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони розповіла про проблему

Зараз Міноборони має закупити велику кількість пально-мастильних матеріалів для ЗСУ, однак незрозуміло з ПДВ чи без ПДВ, адже за попередній період Державна аудиторська служба України (ДАСУ) розцінила як збитки держави і закупівлі Міноборони з ПДВ, і закупівлі ГУР, СБУ, Прикордонної служби, які закуповували паливо без ПДВ. Про це в етері 5 каналу розповіла членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова.

"На зв'язок вийшла навіть Державна податкова служба, вищий щабель, і вони шоковані, не знали, що таке відбувається з закупівлями палива, намагаються зараз розібратись. Мені особисто, як людині, що ставить свій підпис під протоколом про закупівлю, де вказується закупівля з ПДВ чи без ПДВ, принципово, тому що вже я нестиму відповідальність, як і всі мої колеги", — зазначила Ярова.

Вона також зазначила, що до складу Комісії Міноборони з питань оборонних закупівель за напрямком тилового забезпечення входять співробітники Міністерства оборони України середньої ланки і вона — від громадського сектору, як членкиня Громадської антикорупційної ради.

"Хочу віддати належне своїм колегам по комісії, вони намагаються зробити все прозоро, і ми вперше з моменту повномасштабного вторгнення вивели закупівлі Міноборони по тиловому забезпеченню на Прозорро, зекономивши державі майже 5 мільярдів гривень. Зараз ми маємо велике замовлення від служби тилу на закупівлю палива і ніхто не розуміє, має воно закуповуватись із ПДВ чи без", — наголосила Ярова.

За її словами, жодних роз'яснень щодо цієї колізії досі не надійшло.

"І так, і так — кримінальна справа. Що з ПДВ, що без ПДВ", — підсумувала волонтерка.