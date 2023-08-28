Продолжаем наш триллер "Особенности закупок Министерства обороны".

А теперь об аптечках и медицинском обеспечении ВСУ. Ибо количество тегов меня лично в разных сообщениях не позволяет просто не объяснить ситуацию и мою позицию по ней.

Теперь в сериях, как вы любите.

Серия первая: "Кто кому Рабинович".

Я не знаю, в каком году произошло перераспределение финансирования и зачем, но оно произошло.

На сегодняшний день Министерство обороны закупает по двум направлениям:

Оружие.

Тыловое снабжение.

Закупка всей медицины и финансирование на нее передано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Серия вторая "Экскурс в историю".

В далеком 2014 году, уже при министре Полтораке, медицинский департамент возглавлял некий Андронатий, а закупками занимался некий Владимир Прудников. Полтораку они остались в наследство.

Где-то к концу 2014 года именно Прудников был пойман на коррупционном скандале, и ему, и Андронатию было предложено, либо уйти отдыхать на пенсию, либо уйти также отдыхать, но в СИЗО. Мне жаль, что в то время их не отправили в СИЗО, но это было не мое решение.

В мае 2022 года этот самый Прудников где-то был извлечен из шкафа Остащенко Татьяной, Командующей медицинскими силами, и совершенно "неожиданно" этот человек снова был назначен ответственным за закупку по медицинскому направлению.

Серия третья: "Да, что по закупкам?"

Те документы, которые видела я, а это произошло без участия Татьяны, которая вышла из коммуникации со мной ровно после начала скандала по турникетам — все отдавалось на децентр.

Объясню.

Когда закупки централизованы, их можно еще и отследить, и проконтролировать.

Когда закупки передаются на децентр — в воинскую часть, в госпиталь, там контролировать становится сложнее.

Все это время я пыталась выйти в контакт с Татьяной и получить хоть какие-то документы, и понять что же происходит. Но тщетно.

Я видела ее на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне, где рассматривался вопрос некачественных аптечек и турникетов.

Кстати, на Комитет было передано письмо Главкома с просьбой передать закупку медицины из Командования медицинских сил на Министерство обороны.

Очень хочу надеяться, что решением Комитета это было сделано, но пока такой информации у меня нет.

Серия четвертая: "Концы в воду?"

Так что с Прудниковым?

А его уволили 29.07.2023 года, как раз в разгар скандала по турникетам и аптечкам.

Видимо, Татьяна пошла простым путем по принципу "нет тела, нет дела".

Но нет, это уже принципиальная позиция, вероятно моя, то, что было не сделано в 2014 году, а именно отправить его в СИЗО, должно произойти сейчас.

Серия пятая "Это армия, детка"

Я вообще не удивлена ни одному скандалу по турникетам.

Я вообще не удивлена суровому выговору медику, взявшему на себя смелость заявить о некачественных турникетах и просто "ганебных" аптечках, учитывая, что уже 10 лет войны.

Я ничему не удивлена.

Хотя у нас есть прекрасные отечественные производители турникетов и прекрасные отечественные кровоостанавливающие производители, но они никому неинтересны.

Я вообще не удивлена информацией о продаже гуманитарных аптечек.

И хотела бы передать личный привет Татьяне, а еще добавить, что надеюсь, что правоохранительные органы таки доведут это дело до конца, потому что то, как вы воровали, настолько тупо, что даже скучно.

И уже никто не слезет с вас с этим вопросом.

"Пилите, Шура, они золотые" (с)

to be continued

И еще, вы помните, распространение сообщения каким-то странным образом ускоряет события.