Не важно, что подумают союзники: у украинцев выросли требования по борьбе с корруцией (опрос)

Как показал опрос, украинцы готовы критиковать власть даже во время войны

На фоне серии коррупционных скандалов и попыток с ними бороться появился опрос, показывающий отношение украинцев этой проблемы. И результаты достаточно категоричны — например, большинство опрошенных говорят о необходимости критиковать власть во время войны и называют ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях лично Владимира Зеленского.

"Телеграф" собрал главные тезисы по соцопросу Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, проведенное совместно с Киевским международным институтом социологии с 3 по 17 июля 2023 года. Опрос проводили методом face-to-face, охватив 2011 респондентов в возрасте от 18 лет. Итак:

Зеленский несет прямую ответственность

На начало июля 78% опрошенных считали, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях, а не согласны с этим утверждением только 18% опрошенных.

Старшие украинцы более требовательны к президенту, чем молодежь: 70% опрошенных 18–29 лет соглашаются с тезисом, что глава государства несет ответственность за коррупцию, а среди людей в возрасте 60+ доля критически настроенных растет до 81%.

78% полагают, что президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве

Помощь Запада в обмен на борьбу с коррупцией

Каждый второй украинец (то есть 55% опрошенных) согласен с утверждением, что международная военная помощь Украине должна предоставляться в обмен на эффективную борьбу с коррупцией. Больше всего сторонников такой точки зрения на западе и в центре Украины: 60,6% и 61,1% соответственно. На юге 47% опрошенных поддерживают этот тезис, а больше всего возражений звучало в восточных областях – 40%. Также менее всего с этим утверждением согласны более обеспеченные граждане, тогда как наиболее критическое отношение распространено среди граждан с низким уровнем дохода.

Помощь в обмен на борьбу с коррупцией

Критиковать власть можно

В августе 2023 года более половины (52,5%) опрошенных выразили мнение, что сейчас можно критиковать власть за коррупцию и не согласны с тем, что такая критика дестабилизирует страну и уменьшает доверие зарубежных партнеров. Только 35,4% опрошенных считают, что во время войны такая критика дестабилизирует ситуацию, причем на западе Украины таких 48,3%, в центре 33%, на юге – 30,2%, на востоке – 32,1%.

Отношение к критике власти

Недоверие к украинским компаниям и банкам в вопросе восстановления

Примечательно, что в обществе царит недоверие к отечественным агентам послевоенного экономического и инфраструктурного восстановления, пишет Фонд. В частности, в июле 2023 года только 17,5% опрошенных согласились, что государственные украинские компании и банки могут эффективно и без коррупции осуществить послевоенное восстановление страны. Уровень доверия к украинским частным компаниям и банкам еще ниже – 8%.

Наибольшие показатели доверия имеют крупные западные компании и банки (28%) и международные финансовые организации, такие как МВФ и Всемирный банк (19%), однако эти показатели тоже невысоки. Наименьшее доверие имеют крупные не западные компании и банки (Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия) – всего 3% респондентов.

Недоверие украинских компаний в деле восстановления после войны

Также как самая большая для развития предпринимательства называется коррупция, так считают 47% опрошенных, а 37% назвали наибольшим препятствием разрушения, нанесенные войной, 36% – неадекватную систему налогового администрирования и контроля, 36% – слабую поддержку со стороны государства.

"Показательно, что проблемы, которые напрямую зависят от качества государственного управления, занимают три из четырех первых позиций, которые, по мнению украинцев, мешают развитию предпринимательства. отток работников за границу (28%)", — пишут в Фонде.

Коррупция и дорогие лекарства. Проблемы в области здравоохранения

В июле 2023 года, отвечая на вопросы о проблемах в сфере здравоохранения, нуждающихся в первоочередном решении, чаще всего (60%) граждане называли коррупцию и круговую поруку среди руководителей медицинских учреждений.

Второе место заняло требование снизить стоимость лекарств (54%). Третье место разделили необходимость обеспечить больницы и поликлиники оборудованием для лечения и диагностики (52%) и ответственность врачей за здоровье пациентов и результаты лечения (51%).

Далее почти половина опрошенных требуют установить прозрачные и доступные цены на медицинские услуги в больницах (48%) и обеспечить надлежащее лечение и реабилитацию раненых ветеранов (46%).

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