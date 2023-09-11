Воруют у Запада? Зеленский сделал заявление насчет корруупции и союзников (видео)

Зеленский заявил, что не будет идти на компромиссы с коррупционерами

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал коррупцию в Украине, на которой все чаще начали разоблачать военкомов и чиновников. По его словам, это не имеет никакого отношения к деньгам союзников, которые выделяются на оборону Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью CNN, передает Офис президента. Зеленский также подчеркнул, что намерен приложить максимум усилий, чтобы искоренить коррупцию в стране.

"Все эти случаи (коррупции — ред.) не связаны с помощью наших партнеров. То есть речь идет не об оружии наших партнеров, не о деньгах на оружие, не о деньгах для бюджета, чтобы выплачивать пенсии, социальную поддержку и т.д. Это другие дела, это не о партнерах", — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что у него нет выбора и ему необходимо делать все для того, чтобы искоренить коррупцию в Украине. Зеленский заявил, что не готов идти на компромиссы или договариваться с коррумпированными людьми. Это полностью исключено.

"Мы не хотим иметь никаких компромиссов с какими-либо коррумпированными людьми, а даже с мыслями об этом", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский на фоне громких разоблачений коррупционеров по всей стране предложил прировнять коррупцию к госизмене. По его мнению, это должно стать эффективным способом борьбы со взяточниками хотя бы на период полномасштабной войны. Однако на Западе эту идею не оценили и назвали это покушением на независимость антикоррупционной системы страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что появились подробности скандальных закупок курток в Минобороны. Из-за махинаций в ведомстве, цена куртки в 29 долларов за штуку подскочила до 86 долларов.