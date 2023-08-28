Коррупция как госизмена: на Западе не оценили идею Зеленского и на Банковой "скорректировлись" - СМИ

Поездка совпала с заявлением Зеленского

К идее Владимира Зеленского о том, чтобы разрешить СБУ расследовать преступления топкоррупционеров наравне с НАБУ, на Западе отнеслись "чрезвычайно отрицательно". Её определили там как покушение на независимость антикоррупционной системы страны.

Об этом пишет "ZN", ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Отмечается, что информация об этом стала известна во время поездки руководства антикоррупционной системы в Вашингтон. Среди членов делегации: директор НАБУ Семен Кривонос, два его заместителя, руководитель ВАКС Вера Михайленко и аппарата ВАКС Богдан Крикливенко, руководитель САП Александр Клименко.

Журналисты пишут, что эта поездка планировалась заранее, а одной из ее ключевых тем было обсуждение усиления независимости антикоррупционной системы Украины и проблем, возникающих в этом направлении. Но она совпала с объявлением президента о намерении внести изменения в законодательство, которыми во время действия военного положения коррупцию могут приравнять к госизмене.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук накануне заявил, что будет предлагать парламенту приравнять коррупцию к государственной измене во время действия военного положения.

По данным источников "ZN", сначала на Банковой планировали отдать СБУ все коррупционные кейсы, превышающие 24 миллиона грн, оставив НАБУ мелкую коррупцию. Но столкнувшись с сопротивлением западных партнеров, решили разрешить СБУ расследовать дела о коррупции наравне с НАБУ.

"Изменения закона можно прописать так, что решение, кому отдавать дело, — СБУ или НАБУ, будет принимать генпрокурор", — говорят журналисты.

Ранее мы писали о том, что в Украине готовят к запуску анонимный портал, где любой украинец сможет рассказать о фактах коррупции, которые ему удалось зафиксировать.