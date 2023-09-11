Крадуть у Заходу? Зеленський зробив заяву щодо корупції та союзників (відео)

Зеленський заявив, що не йтиме на компроміси з корупціонерами

Президент України Володимир Зеленський прокоментував корупцію в Україні, де все частіше почали викривати військкомів і чиновників. За його словами, це не має жодного відношення до грошей союзників, що виділяються на оборону України.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю CNN, повідомляє Офіс президента. Зеленський також наголосив, що має намір докласти максимум зусиль, щоб викорінити корупцію в країні.

"Усі ці випадки (корупції — ред.) не пов’язані за допомогою наших партнерів. Тобто не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів", — наголосив президент.

Глава держави також зазначив, що він не має вибору і йому необхідно робити все для того, щоб викорінити корупцію в Україні. Зеленський заявив, що не готовий іти на компроміси чи домовлятися із корумпованими людьми. Це цілком виключено.

"Ми не хочемо мати жодних компромісів із будь-якими корумпованими людьми, а навіть з думками про це", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на тлі гучних викриттів корупціонерів по всій країні запропонував прирівняти корупцію до держзради. На його думку, це має стати ефективним способом боротьби з хабарниками хоч би на період повномасштабної війни. Однак, на Заході цю ідею не оцінили й назвали це замахом на незалежність антикорупційної системи країни.

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