Відмова "Укрзалізниці" від Прозорро - це повернення корупційних схем на залізницю - політолог

Ініціатива менеджменту "Укрзалізниці" відмовитися від продажу металобрухту через систему Прозоро підвищує корупційні ризики, а також означає повернення тіньових схем на залізницю.

Про це у коментарі Апострофу заявив політолог Микола Давидюк.

"З'явилася інформація про те, що "Укрзалізниця" пропонує уряду позбавити її обов'язку відчужувати своє майно через Прозорро. Поки що йдеться лише про угоди з металобрухтом. Проте, це можна розцінювати як "пробну кулю", оскільки якщо вона пройде, то з-під Прозорро можна виводити продаж та інших видів майна, що значно підвищує корупційні ризики", — сказав він.

За його словами, зараз "Укрзалізниця" зобов'язана виконувати ухвалу КМУ №1054, яка регламентує продаж будь-якого майна через Прозорро, де виключається людський фактор, а ключовим критерієм перемоги є найвища ціна.

"Водночас нові ініціативи УЗ полягають у тому, щоб наділити її ексклюзивними правами відбору та ведення переговорів з потенційними покупцями (в цьому випадку, металобрухту). При цьому передбачається, що дані про контракти та угоди будуть вноситися до системи "Прозорро" постфактум і матимуть лише повідомчий характер. Таким чином, корупційні ризики лише зростатимуть, а також тіньові схеми можуть повернутися на залізницю", — констатував Давидюк.

Як повідомляли раніше ЗМІ, "Укрзалізниця" просить уряд звільнити її від зобов'язання реалізовувати брухт чорних металів через систему "Прозорро".

У 2022 році УЗ успішно реалізувала через систему "Прозорро" 113,04 тис. т брухту чорних металів загальною вартістю 669,98 млн грн.

З початку 2023 року "Укрзалізниця" успішно продала на "Прозорро" 55,43 тис. т брухту чорних металів на суму 288,84 млн грн