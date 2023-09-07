Отказ "Укрзализныци" от Прозорро - это возврат коррупционных схем на железную дорогу - политолог

Инициатива менеджмента "Укрзализныци" отказаться от продажи металлолома через систему Прозорро повышает коррупционные риски, а также означает возврат теневых схем на железную дорогу.

Об этом в комментарии Апострофу заявил политолог Николай Давидюк

"Появилась информация о том, что "Укрзализныця" предлагает правительству избавить ее от обязанности отчуждать свое имущество через Прозорро. Пока что речь идет лишь о сделках с металлоломом. Однако, это можно расценивать как "пробный шар", поскольку если он пройдет, то из-под Прозорро можно выводить продажи и других видов имущества, что значительно повышает коррупционные риски", — сказал он.

По его словам, сейчас "Укрзализныця" обязана выполнять постановление КМУ №1054, которое регламентирует продажу любого имущества через Прозорро, где исключается человеческий фактор, а ключевым критерием победы является наивысшая цена.

"В то же время новые инициативы УЗ заключаются в том, чтобы наделить ее эксклюзивными правами отбора и ведения переговоров с потенциальными покупателями (в данном случае, металлолома). При этом предполагается, что данные о контрактах и сделках будут вноситься в систему "Прозорро" уже постфактум и будут носить лишь уведомительный характер. Таким образом, коррупционные риски будут только расти, а также теневые схемы могут вернуться на железную дорогу", — констатировал Давидюк

Как сообщали ранее СМИ, "Укрзализныця" просит правительство освободить ее от обязательства реализовывать лом черных металлов через систему "Прозорро".

В 2022 году УЗ успешно реализовала через систему "Прозорро" 113,04 тыс. т лома черных металлов общей стоимостью 669,98 млн. грн.

С начала 2023 года "Укрзализныця" успешно продала на "Прозорро" 55,43 тыс. т лома черных металлов на сумму 288,84 млн. грн.