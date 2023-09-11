Не важливо, що подумають союзники: в українців зросли вимоги щодо боротьби з коруцією (опитування)

Як показало опитування, українці готові критикувати владу навіть під час війни

На тлі серії корупційних скандалів та спроб з ними боротися, з'явилося опитування, яке показує ставлення українців цієї проблеми. І результати досить категоричні — приміром, більшість опитаних говорить про необхідність критикувати владу під час війни та називає відповідальним за корупцію в уряді та військових адміністраціях особисто Володимира Зеленського.

"Телеграф" зібрав головні тези із соцопитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, яке було проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 3 до 17 липня 2023 року. Опитування проводили методом face-to-face, охопивши 2 011 респондентів віком від 18 років. Отже:

Зеленський несе пряму відповідальність

Станом на початок липня 78% опитаних вважали, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, а не згодні з цим твердженням лише 18% опитаних.

Старші українці більш вимогливі до президента, ніж молодь: 70% опитаних віком 18–29 років погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, а серед людей віком 60+ частка критично налаштованих зростає до 81%.

78% вважають, що президент несе пряму відповідальність за корупцію в уряді

Допомога Заходу в обмін на боротьбу з корупцією

Кожен другий українець (тобто 55% опитаних) погоджується з твердженням про те, що міжнародна військова допомога Україні має надаватись в обмін на ефективну боротьбу з корупцією. Найбільше прихильників такої точки зору — на заході та у центрі України: 60,6% та 61,1% відповідно. На півдні 47% опитаних підтримують цю тезу, а найбільше заперечень лунало у східних областях – 40%. Також найменше з цим твердженням згодні більш забезпечені громадяни, тоді як найбільш критичне ставлення поширене серед громадян з низьким рівнем доходу.

Допомога в обмін на боротьбу з корупцією

Критикувати владу можна

У серпні 2023 року більш ніж половина (52,5%) опитаних висловила думку, що зараз можна критикувати владу за корупцію і не згодні з тим, що така критика дестабілізує країну та зменшує довіру закордонних партнерів. Лише 35,4% опитаних вважають, що під час війни така критика дестабілізує ситуацію, причому на заході України таких 48,3%, у центрі 33%, на півдні — 30,2%, на сході — 32,1%.

Ставлення до критики влади

Недовіра до українських компаній і банків у питанні відбудови

Показово, що в суспільстві панує недовіра до вітчизняних агентів повоєнної економічної та інфраструктурної відбудови, пише Фонд. Зокрема, у липні 2023 року лише 17,5% опитаних погодилися, що державні українські компанії та банки можуть ефективно і без корупції здійснити повоєнну відбудову країни. Рівень довіри до українських приватних компаній та банків ще нижчий – 8%.

Найбільші показники довіри мають великі західні компанії та банки (28%) та міжнародні фінансові організації, такі як МВФ та Світовий банк (19%), однак ці показники теж невисокі. Найменшу довіру мають великі незахідні компанії та банки (Китай, ОАЕ, Саудівська Аравія) – лише 3% респондентів.

Недовіра українських компаній у справі відбудови після війни

Також як найбільша для розвитку підприємництва називається корупція, так вважають 47% опитаних, а 37% назвали найбільшою перешкодою руйнування, завдані війною, 36% – неадекватну систему податкового адміністрування і контролю, 36% – слабку підтримку з боку держави.

"Показово, що проблеми, які напряму залежать від якості державного управління, посідають три з чотирьох перших позицій, які, на думку українців, заважають розвитку підприємництва. Водночас наступними за негативним впливом на підприємництво йдуть відтік фахівців і підприємців за кордон (29%) та відтік працівників за кордон (28%)", — пишуть у Фонді.

Корупція і дорогі ліки. Проблеми в галузі охорони здоров’я

У липні 2023 року, відповідаючи на запитання про проблеми у сфері охорони здоров’я, які потребують першочергового розв’язання, найчастіше (60%) громадяни називали корупцію та кругову поруку серед керівників медичних закладів.

Друге місце посіла вимога зменшити вартість ліків (54%). Третє місце розділили необхідність забезпечити лікарні та поліклініки обладнанням для лікування і діагностики (52%) та відповідальність лікарів за здоров’я пацієнтів та результати лікування (51%).

Далі – майже половина опитаних вимагають встановити прозорі та доступні ціни на медичні послуги в лікарнях (48%) та забезпечити належне лікування та реабілітацію поранених ветеранів (46%).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з’явилися подробиці скандальних закупівель курток у Міноборони. Через махінації у відомстві, ціна куртки у 29 доларів за штуку підскочила до 86 доларів.