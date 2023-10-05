"Пізно нам уже хвилюватися": Зеленський зробив заяву про допомогу США для України

Український лідер прибув із візитом до Іспанії

Україна не має часу на хвилювання щодо підтримки партнерів на тлі останніх подій у Сполучених Штатах Америки (США). Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський.

Глава української держави прокоментував ситуацію із виділенням фінансів нашій країні журналістам в іспанській Гранаді. За його словами, президент США Джо Байден запевнив у 100% підтримці українців.

"Я думаю, в Україні ми перестали хвилюватися з першого дня повномасштабної війни. Пізно нам уже хвилюватись. Я думаю, нам треба працювати", — наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що зараз у США відбувається складний виборчий період. Тому можна почути різні заяви на адресу України.

Нагадаємо, що 5 жовтня президент Володимир Зеленський перебуває з візитом в Іспанії. Він уперше поїхав до цієї країни після того, як росія вторглася в Україну. В іспанському Гранаді відбувається саміт Європейського політичного співтовариства. За словами глави держави, у рамках заходу відбудуться двосторонні зустрічі. На них домовлятимуться про посилення ППО України.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Джо Байден звернеться до американського народу та Конгресу США з "великою промовою". Її мета – донести до американців важливість продовження фінансової допомоги Україні у сфері безпеки.