Байден виступить із "великою промовою" про допомогу Україні

США мають інші способи допомагати Україні, але Джо Байден не став вдаватися в подробиці

Президент США Джо Байден прокоментував відставку Пола Маккарті з посади спікера Палати представників та анонсував "велику промову" щодо допомоги Україні. Однак він не уточнив, коли саме виступить із цією промовою.

Про це президент США заявив на брифінгу у Білому домі. За його словами, більшість депутатів від обох партій виступають за підтримку України.

Джо Байден відреагував на те, що республіканці у Конгресі проти виділення додаткових 24 млн доларів для допомоги Україні. Він зазначив, що незабаром виступить з "великою промовою" щодо допомоги Україні та наголосив, що для США важливо й надалі надавати допомогу нашій країні.

"Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України. Дуже скоро я виступлю з великою промовою щодо цього питання", — сказав Байден.

Американський лідер також зазначив, що США мають й інші способи надавати Україні допомогу, але деталей розкривати не став.

Нагадаємо, що Джо Байден не підтримав рішення Конгресу ухвалити тимчасовий бюджет без допомоги України. Він заявив, що не може припустити, щоб допомога Україні зупинялася навіть на невеликий проміжок часу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кого призначили тимчасовим речником Палати представників. Посаду спікера оголошено вакантною — це безпрецедентний випадок у США.