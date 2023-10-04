Нардеп Ярослав Железняк розповів, чому панікувати через відставку спікера Конгресу США українцям поки що зарано

Так, давайте поки ви різних "експертів" не начиталися, швидко опишу, що я особисто думаю як звільнення Спікера відобразиться на питання підтримки України

Для нас сьогодні найкращим сценарієм був би такий, де Спікера зберігають демократи в обмін на те, що він більше не звертає увагу на радикалів-республіканців і підтримує Україну.

Цього не сталося. Очевидно — не домовились.

Але існував найгірший сценарій: де в останню мить Спікер зберігає своє крісло завдяки відсутності тих 8 голосів радикалів-республіканців і в замін обіцяє слухати їх по кожному питанню. Тоді точно проблема з допомогою Україні.

Цього, слава Богу, теж не сталося. А вірогідність така була.

Вийшло просто звільнення. Для нас це новий етап. І знову шанс (якщо новому Спікеру знадобляться голоси демократів) і ризик (якщо він буде більш прихильним до радикалів).

Як вийде, зараз ніхто не знає. Це вам не український Парламент де Мотовиловець ще дома на аркуші всі голоси порахував за день до голосування. Тут справді у них інтрига на інтризі.

Тому поки зраду не розносимо, лягаємо спати і сподіваємося, що новий етап принесе нам все ж таки нарешті позитивні новини через Атлантику

Джерело: пост Залізняка в Telegram