Допомога США Україні: стало відомо, чи буде припинення фінансування

В США говорять навіть про посилення грошової допомоги

Попри те, що Конгрес США минулого тижня не ухвалив додаткового масштабного пакету підтримки України, ризику припинення фінансування державі наразі немає. Таку заяву зробила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.

Як надалі можуть розгорнутися події навколо виділення грошей Україні і що слід чекати дипломатка розповіла в інтерв’ю Укрінформу.

"З урахуванням того, що попередній бюджет містить значні перехідні кошти, ми будемо зараз використовувати їх, тому ризику припинення фінансування немає", – зауважила Оксана Маркарова.

Коментуючи те, що українські програми не були ухвалені в резолюції щодо уникнення "шатдауну" в США, вона зауважила, що це "прикро". Але, за її словами, "набагато важливіше отримати повноцінне фінансування в основному бюджетному рішенні".

Посол наголосила, що після голосування в Конгресі вже провела багато зустрічей й телефонних перемовин. Вона зауважила, що велика кількість сенаторів і конгресменів від обох партій закликали не просто ухвалити чи зберегти підтримку України, але й посилити її.

Крім того, зараз тривають дуже активні переговори про напрацювання нового бюджетного рішення, у якому допомога для України має бути передбачена. Макарова додала, що бюджет може бути ухвалений як у вигляді окремого закону, так і у вигляді частини більшого пакету фінансування Міноборони США.

Раніше "Телеграф" повідомив, що американські законодавці все ж ухвалили бюджет, пожертвувавши підтримкою Києва заради роботи свого уряду.